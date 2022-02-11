МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Одни из самых ярких представителей интернета вещей — "умные колонки" — не только анализируют наше поведение, но и общаются с нами напрямую. Мы просим голосом умные колонки включить музыку по настроению, рассказать смешную историю или озвучить прогноз погоды на завтра — всё это в режиме реального времени либо обрабатывается самим девайсом, либо отправляется напрямую на сервер. В первом случае в интернет улетает лишь короткий запрос конкретной информации, а во втором — вся речь в течение какого-то промежутка времени, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

"К сожалению, сама суть умных колонок подразумевает постоянное подключение к глобальной сети и поиск в ней информации, что несёт за собой повышенный риск утечек конфиденциальных разговоров. Степень риска напрямую зависит от производителя и его добросовестности в части защиты персональных данных пользователей", — полагает он.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестиций

Большинство крупных компаний следят за каналами связи и предустанавливают базовые системы против взлома устройств. Но одновременно с этим, разработчики умных колонок подписывают с нами, пусть и в виртуальном формате, пользовательские соглашения, позволяющие им самим изучать записи в нужном для них ключе, рассказывает эксперт. Однако данных очень много и хранятся они в сложном формате, понятном, в основном, только машинам. "Поэтому вероятность компрометации личной информации не очень велика, разве что для целей таргетированной рекламы", — отмечает собеседник агентства.

Умные колонки не несут прямой угрозы потребителям, особенно при соблюдении базовых мер предосторожности. Мясоедов не рекомендует обсуждать в присутствии умных устройств конфиденциальные вопросы, а "при необходимости, для полной безопасности, отключить электронику от питания".