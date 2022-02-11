МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. На фоне высокого артериального давления, тем более при ухудшении самочувствия, необходимо исключить интенсивные физические нагрузки. Не стоит курить и употреблять алкогольные напитки. Если пациент принимает специальные гипотензивные препараты, надо принять их в соответствии с графиком приема. Если такая терапия еще не назначена, и если прием очередной дозы плановых лекарственных препаратов не приводит к снижению артериального давления, необходимо после консультации с лечащим врачом подобрать подходящие препараты, которые используются при резком повышении артериального давления. Об этом рассказывает агентству "Прайм" врач-кардиолог "Медси Premium" Алексей Кучеров.

Заведующий терапевтическим отделением МЕДСИ ММЦ Мичуринский Михаил Кобрянов в свою очередь отмечает, что умеренные физические тренировки — пешие прогулки, теннис, езда на велосипеде, ходьба на лыжах, плавание – "не противопоказаны и предпочтительны не менее 4 раз в неделю по 30-45 минут, если терапия артериальной гипертензии подобрана".

"При артериальной гипертензии усиленные физические нагрузки, курение, употребление кофеинсодержащих и алкогольных напитков могут привести к возникновению осложнений, таких, как острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт), инфаркты миокарда, хронической сердечной недостаточности, почечной недостаточности", — предупреждает он.

реакция пациента на кофе или чай", — говорит, между тем, Кучеров.

Повышенным артериальным давлением для пациента средней возрастной группы формально является давление выше 139/89 мм рт.ст. Однако бывают случаи, когда цифры артериального давления выше 130/80 уже субъективно плохо переносятся пациентами. В этом случае необходима медикаментозная коррекция, продолжает эксперт.

Показатели нормы артериального давления могут, по словам специалиста, варьироваться для разных возрастных групп. Так, для пациентов старшей возрастной группы (старше 65 лет) можно ориентироваться на цифры от 130/80 до 145/80 – первый показатель, своего рода "красная линия", ниже которой артериальное давление снижать не рекомендуется.

Однако даже в этом возрасте бывают "исключения из правил, когда речь идет о гипертонии позднего возраста, и когда пациент субъективно плохо переносит цифры артериального давления в указанных выше диапазонах". В этом случае также только после консультации с врачом возможна и даже необходима плавная медикаментозная коррекция артериального давления, говорит кардиолог.

"Важно, что гипотензивные препараты врач назначает только в ходе очного приема после проведения необходимых обследований. Не занимайтесь самолечением, так как это может быть чревато ещё бОльшими проблемами со здоровьем", — предупреждает Кучеров.