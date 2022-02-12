МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. К концу минувшей недели стоимость нефти сорта Brent достигла $95 за баррель, это рекордные уровни с 2014 года. С начала текущего года рост котировок превысил 20%. В беседе с агентством "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин высказал мнение, что краткосрочно уровнем поддержки цен на этот энергоноситель будет выступать отметка в $90, а верхняя граница может быть обозначена на уровне $100 за баррель. Bloomberg: Россию и Запад объединяет нефть

Поддержку нефтяным ценам оказывает комплекс факторов, подчеркнул он.

Во-первых, динамика роста предложения на мировом рынке продолжает отставать от совокупного спроса. Рост промышленной активности в мире, восстановление международных перелетов продолжаются несмотря на распространение омикрон-штамма коронавируса. Особо заразный подвид COVID-19 стремительно вытеснил своих "собратьев", однако он наносит гораздо меньший ущерб. Так, риск госпитализации заразившихся омикрон-штаммом на 75% процентов ниже, чем при заражении "дельтой" и другими вариантами. Несмотря на это страны ОПЕК+ продолжают придерживаться консервативной позиции в отношении наращивания темпов добычи — в феврале альянс в плановом порядке поднял суммарные квоты на 400 тыс. баррелей в сутки.

При этом, как отметили эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) в вышедшем на днях отчете, со стороны ОПЕК+ наблюдается хроническая недопоставка сырья. В январе добыча стран альянса отставала от целевого уровня: рост составил всего 64 тыс. б/с против целевых 254 тыс. б/с. Ряд стран ОПЕК+ попросту не могут нарастить добычу до разрешенного уровня по причинам естественного снижения добычи, недоинвестирования отрасли или технических проблем с увеличением производства. Это в частности касается Нигерии, Экваториальной Гвинеи, Конго, Анголы, сократилась добыча в Венесуэле, Ливии и Ираке. Угроза более длительного периода дефицита на рынке и быстрое истощение запасов (коммерческие запасы нефти стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), упали до минимума за семь лет) подогревают рост цен.

Вторая значимая причина — глобальный дефицит энергоносителей, который привел к резкому повышению цен на газ и уголь и их дефициту в Европе и Азии. Это спровоцировало серьезный дополнительный спрос на нефтепродукты. В ряде европейских стран (Германии, Польше и др.) были расконсервированы мазутные и дизельные электростанции.

В-третьих, в текущем моменте в котировки нефти закладывается геополитическая премия на фоне осложнения отношений России с западными странами, а также перманентной нестабильности на Ближнем Востоке.

Наконец, еще одной локальной причиной подъема цен на нефть выше $90 в начале 2022 года стали аномальные холода и снегопады в США, которые одновременно провоцируют повышенный спрос на топливо и тормозят буровую активность.

В то же время, потенциал роста цен на нефть также ограничивается рядом причин. Одна из основных — перспектива скорого снятия санкций с Ирана в случае успешного завершения переговоров по линии Вашингтон-Тегеран по ядерной сделке. "При данном сценарии на мировой рынок в течение нескольких месяцев начнет поступать около 1 млн б/с иранской нефти, что приблизит рыночный баланс к профицитному состоянию и окажет заметное давление на цены. Кроме того, длительное сохранение высоких цен на нефть усиливает проинфляционные риски и чревато замедлением глобального экономического роста", — пояснил Бахтин.

Он также счел важным отметить, что прогнозируемое повышение процентных ставок мировыми ЦБ неминуемо приведёт к охлаждению аппетита к рисковым активам, к которым относится и нефть.

Таким образом, первый квартал 2022 года может стать пиковым для ценовых уровней в нефти, а средний уровень котировок по году может оказаться на уровне $80-85 за баррель, подытожил собеседник издания.