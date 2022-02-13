МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Приобретение подержанного автомобиля требует от покупателя повышенного внимания и предельной осмотрительности. После проверки документов и статуса продавца, покупатель должен узнать у него всю необходимую информацию об истории автомобиля и его техническом состоянии — важны любые детали, связанные с безопасностью его эксплуатации, говорят опрошенные агентством "Прайм" эксперты. Эксперты выяснили, где в России покупают самые доступные автомобили

Дефицит новых автомобилей все чаще подталкивает автолюбителей к решению приобрести машины с пробегом. Однако покупка подержанной машины — это не приобретение нового автомобиля. Сделки подобного рода — это всегда дополнительные риски для покупателя, предупреждает заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

Нормы действующего законодательства предполагают определённые обязанности для продавцов машин на вторичном рынке. Продавец в любом случае обязан сообщить покупателю марку, модель, VIN-номер автомобиля, то есть информацию, позволяющую идентифицировать транспортное средство.

Принято считать, что год выпуска, тип, мощность, страна изготовления машины тоже "обязательно должны быть правдиво представлены продавцом и отражены в договоре купли-продажи". Кроме того, продавец должен указать, в исправном или неисправном состоянии продаётся машина, и если есть существенные дефекты, то перечислить их, указывает юрист.

Продавец обязан передать покупателю товар "свободным от любых прав третьих лиц", то есть автомобиль не должен находится в залоге или под арестом. Информация о залогах есть в Реестре ФНП, а сведения об арестах — на сайте ГИБДД. Если информация об обременениях доступна в открытых источниках на момент покупки, обязанность проверить её переходит на покупателя.

РАССКАЗАТЬ ОБО ВСЕМ

Продавцу машины следует рассказать покупателю то, что его интересует. Одних интересует история обслуживания, а других — только комплектация, продолжает директор "Авилон Автомобили с пробегом" Николай Баскаков. Покупателям объяснили, как понять, что у подержанного авто скручен пробег

Очевидно, что при покупке автомобиля с пробегом существует много факторов, на которые обращают внимание покупатели — год выпуска, пробег (скручен ли?), состояние кузова, салона, техническое состояние, документы на автомобиль, число владельцев, участие в ДТП, варианты обслуживания, комплектация, тип эксплуатации (такси; каршеринг; с водителем; на треке и так далее).

Если проводились те или иные ремонтные работы, то желательно иметь этому подтверждения — будущий владелец подержанного автомобиля хотел бы знать о них. При совершении сделки покупателю нужно сообщить о том, находился ли данный автомобиль в залоге, аресте и других обременениях, а также попадал ли он в ДТП.

Покупатель должен внимательно изучить не только техническое состояние транспортного средства, но и его историю, указывают и эксперты сервиса "Автотека". Большинство потенциальных рисков при покупке на рынке с пробегом связаны именно с искажением фактов из истории эксплуатации автомобиля.

Например, недобросовестные продавцы могут скрутить пробег. "Если покупатель не узнает об этом заранее, то он рискует переплатить, ведь пробег влияет на конечную стоимость при продаже. К тому же, он может столкнуться с непредвиденными техническими проблемами, в случае, если автомобиль эксплуатируется гораздо дольше, чем было указано в объявлении", — считают в "Автотеке".

РАЗНЫЕ ПРОДАВЦЫ

Продавцом может являться как юридическое лицо, например, автосалон, так и физическое лицо, собственник автомобиля. Требования закона к таким продавцам несколько разнятся, рассказывают эксперты. Составлен список самых проблемных люксовых авто с пробегом

"В случае сделки между салоном и автолюбителем на страже интересов последнего, наряду с Гражданским кодексом РФ, будет и закон о "Защите прав потребителя", который настойчиво обязывает продавца предоставлять более полную и достоверную информацию о товаре. А когда купля-продажа совершается между двумя физлицами, нормы этого закона не работают", — объясняет Миронов.

Так что, договор купли-продажи транспортного средства, составленный в салоне, будет больше по объёму и, скорее всего, будет содержать сведения об участии автомобиля в ДТП, использовании машины в такси, наличии и сроках гарантий.

"Эта информация не является обязательной при заключении договора, но если в процессе эксплуатации новый владелец выявит некие недостатки (например, некачественную покраску после ДТП), и они будут связаны с тем, что салон утаил определённые обстоятельства (скрыл факт самого ДТП), то салон будет нести юридическую ответственность перед покупателем", — отмечает юрист.

При сделке с двумя физлицами продавец будет возмещать убытки покупателю лишь в том случае, если его заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, были недостоверны (на вопрос: была ли машина в аварии, зная о том, что была, продавец лгал и заверял, что в ДТП машина никогда не была).

Кроме того, автосалон, скорее всего, доведёт до покупателя информацию о произведённых ремонтах и техобслуживании автомобиля, а вот физлицо, вполне возможно, этого не сделает.

Рекомендует обращаться к официальному дилеру и Баскаков, ведь при покупке "с рук" у подборщика или частника всегда существует риск купить кота в мешке, и есть множество подводных камней.

Но в любом случае, кто бы ни являлся продавцом автомобиля с пробегом, к такой сделке покупателю необходимо проявить повышенное внимание и осмотрительность, уверен Анатолий Миронов.

ИСТОРИЯ АВТОМОБИЛЯ

Чтобы избежать проблем после покупки у физлица, важно грамотно выстроить диалог с продавцом уже на этапе выбора машины. В Госдуме обратили внимание на мошеннические схемы с продажей авто

В первую очередь, надо выяснить статус продавца — является ли тот владельцем или перекупщиком. Недобросовестные продавцы могут выдавать себя за собственника. Продавец обязан предоставить ключевые документы на транспортное средство — ПТС и СТС. Если продавец вписан в них, то, по юридическим нормам, он собственник.

Эксперты "Автотеки" предупреждают о возможной ситуации, когда продавец вписан в ПТС, но не указан в СТС. "Это может означать, что покупатель имеет дело с профессиональным продавцом, купившим авто для перепродажи. При этом формально он является владельцем транспортного средства, так как заключил договор купли-продажи с предыдущим хозяином", — разъясняют они.

Если же автомобиль продает перекупщик, необходимо проверить наличие нотариально заверенной доверенности от собственника автомобиля.

В случае, если продавец не фигурирует в ПТС, а также не имеет нотариальной доверенности от собственника, то покупатель может столкнуться с серьезными проблемами после покупки. Например, если машину не получится поставить на учет в ГИБДД, или бывший владелец заявит об угоне, то предъявить претензии юридически будет некому, поясняют в "Автотеке".

При проверке ПТС важно понять, является ли документ оригиналом или дубликатом. Если речь идет о дубликате, узнайте причину замены. Если новый ПТС выдан взамен утраченного, то есть риск, что продавец что-то скрывает. Если же дубликат выдан взамен старого, то это может говорить о том, что в оригинальном паспорте закончилось место для указания нового собственника, и автомобиль сменил много владельцев.

Чтобы убедиться в достоверности предоставляемой информации, стоит обратиться к специальным базам данных, например, на сайте ГИБДД или базы "Автотеки" есть детальная информация о прошлом автомобиля. Если слова продавца расходятся с тем, что указано в таких отчетах, то лучше отказаться от покупки машины, считают эксперты.