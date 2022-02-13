МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. С наступлением холодов дачники консервируют свои участки до наступления весны. Но это не освобождает их от риска получить немалый штраф, пояснил агентству "Прайм" юрист, д.э.н. Марсель Имамов. Эксперт рассказал, какой штраф могут увеличить в 40 раз

По его словам, причиной штрафа может стать не расчищенная от снега территория. Оштрафовать могут как собственника участка, так и юридическое лицо – садовое хозяйство.

"Неубранная территория нарушает требования пожарной безопасности. По статье 20.4 КоАП РФ и согласно положениям правил противопожарного режима, в России нарушением считаются действия или бездействие владельцев участков, если они привели к ненадлежащему состоянию дорог, подъездов и проездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения", — разъяснил юрист. И это – штраф (2 – 3 тысячи рублей).

Если штрафуют должностных лиц (например, ответственного за уборку территории) то это уже, по словам эксперта, другая сумма – 6–15 тысяч, предприниматели (не юридические лица) – 20–30 тысяч, а юрлица (например, СНТ) – 150–200 тысяч рублей.

"Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности действуют и зимой", — подчеркнул Имамов.

Речь идет о кострах, которые запрещено разжигать на голой земле без выкопанного углубления 30 сантиметров в глубину независимо от времени года. Штраф – до 3 тысяч рублей. А жарить шашлыки, по его словам, разрешается только в жаровне или мангале. И огонь при этом должен находиться не ближе чем в пяти метрах от дома. Автолюбителей предупредили об особых "зимних" штрафах

"Действует также штраф за неправильное расположение туалета, а неправильно это когда до ближайшего источника вода меньше 8 метров, до жилых строений меньше 12 метров, а до внешних границ участка – менее 2 метров", — указал юрист. Плюс есть штраф за нарушение норм герметичности туалета (3 – 5 тысяч).

Не стоит забывать и колодцах. Штраф за нелегальную установку колодца – те же 3–5 тысяч рублей. Плюс штраф за мусор на участке – 1 – 2 тысячи (снег не всегда скрывает мусорные кучи) и штраф за нарушение тишины.

"Нормативы по тишине – время и дни, когда можно шуметь – известны, а их нарушение карается штрафом в 1–3 тысячи при первой жалобе соседей и в 4 тысячи при второй и далее, если они поступят в течение одного года", — пояснил Имамов.

Но это все общероссийские штрафы, а есть еще и региональные. "В Подмосковье, например, не разрешено мыть на своем участке автомобиль, так что хорошо бы поинтересоваться местными запретами заранее, чтобы не попасть впросак", — посоветовал эксперт.