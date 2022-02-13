МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. С наступлением холодов дачники консервируют свои участки до наступления весны. Но это не освобождает их от риска получить немалый штраф, пояснил агентству "Прайм" юрист, д.э.н. Марсель Имамов. 

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По его словам, причиной штрафа может стать не расчищенная от снега территория. Оштрафовать могут как собственника участка, так и юридическое лицо – садовое хозяйство.  

"Неубранная территория нарушает требования пожарной безопасности. По статье 20.4 КоАП РФ и согласно положениям правил противопожарного режима, в России нарушением считаются действия или бездействие владельцев участков, если они привели к ненадлежащему состоянию дорог, подъездов и проездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения", — разъяснил юрист. И это – штраф (2 – 3 тысячи рублей).

Если штрафуют должностных лиц (например, ответственного за уборку территории) то это уже, по словам эксперта, другая сумма – 6–15 тысяч, предприниматели (не юридические лица) – 20–30 тысяч, а юрлица (например, СНТ) – 150–200 тысяч рублей.

"Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности действуют и зимой", — подчеркнул Имамов.

Речь идет о кострах, которые запрещено разжигать на голой земле без выкопанного углубления 30 сантиметров в глубину независимо от времени года. Штраф – до 3 тысяч рублей. А жарить шашлыки, по его словам, разрешается только в жаровне или мангале. И огонь при этом должен находиться не ближе чем в пяти метрах от дома. 

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"Действует также штраф за неправильное расположение туалета, а неправильно это когда до ближайшего источника вода меньше 8 метров, до жилых строений меньше 12 метров, а до внешних границ участка – менее 2 метров", — указал юрист. Плюс есть штраф за нарушение норм герметичности туалета (3 – 5 тысяч).

Не стоит забывать и колодцах. Штраф за нелегальную установку колодца – те же 3–5 тысяч рублей. Плюс штраф за мусор на участке – 1 – 2 тысячи (снег не всегда скрывает мусорные кучи) и штраф за нарушение тишины.

"Нормативы по тишине – время и дни, когда можно шуметь – известны, а их нарушение карается штрафом в 1–3 тысячи при первой жалобе соседей и в 4 тысячи при второй и далее, если они поступят в течение одного года", — пояснил Имамов. 

Но это все общероссийские штрафы, а есть еще и региональные. "В Подмосковье, например, не разрешено мыть на своем участке автомобиль, так что хорошо бы поинтересоваться местными запретами заранее, чтобы не попасть впросак", — посоветовал эксперт. 