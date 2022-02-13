МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. В настоящий момент наилучшими перспективами роста обладает доллар США — их экономика остается крупнейшей и самой мощной в мире, а валюта — традиционное универсальное платежное средство; также сильны позиции швейцарского франка, пояснил агентству "Прайм" доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев. Закат доллара. Кто заплачет от гигантских долгов США

"Многое зависит от действий ФРС США: если ранее озвученное намерение перейти к повышению ключевой ставки в марте этого года, будет исполнено, мы увидим рост курса доллара", — подчеркнул эксперт.

По мнению Григорьева, евро лишен потенциала доллара уже в силу того, что является валютой нескольких стран. "Большая часть стран Евросоюза вносит весьма скромный вклад в экономику ЕС и живёт за счёт перераспределения в их пользу части доходов от наиболее развитых стран, так что если ФРС США поднимет ключевую ставку, доллар укрепится на 3 – 5% по отншошению к евро", — убежден Григорьев.

"Традиционно сильные позиции сохранит швейцарский франк благодаря социально-экономической стабильности и уникальной роли Швейцарии в мировых финансах, и он имеет все шансы укрепится и по отношению к доллару, и к евро", — заявил экономист.

А вот японская йена и британский фунт, по его мнению, являются нишевыми валютами и никаких принципиальных изменений в их положении не произойдёт. 70 или 100. Что готовят рублю и когда ждать перелома

"Китайский юань очень сильно зависит от экспортной активности Китая, которая, в свою очередь, является производной от состояния глобальной экономики. И укрепление юаня возможно только при её росте", — считает Григорьев.

Но все эти прогнозы, по его словам, носят краткосрочный характер. И проблема не столько в пандемии, сколько в продолжающемся с 2008 года, по его мнению, кризисе. "Не были преодолены его последствия и устранены его причины. Он продолжится и в этом году", — считает экономист.

"Поэтому любой рост тех или иных валют будет носить конъюнктурный, а не фундаментальный характер", — подытожил он.