МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Народный банк Китая, скорее всего, будет остерегаться того, чтобы юань стал полностью свободно конвертируемой валютой, и это может помешать росту его доли в международных расчётах, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

По его словам, китайский регулятор стремится всеми способами избежать поощрения укрепления курса, ведь это значительно снизит экспортный потенциал.

"Китайские политики пока довольны курсом юаня, он не мешает экспорту расти двузначными темпами. По итогам июня 2021 экспорт вырос на 20,2% год к году, а профицит торгового баланса достиг 51,1 млрд в долларовом выражении", — подсчитывает аналитик.

Минфин начал переводить доллары из ФНБ в юани и евро

"Очевидно, что отсутствие возможности свободно конвертировать юань дает бОльшую свободу действий Народному банку Китая при определении параметров денежно-кредитной политики. Если американская валюта начнет слабеть, т.е. индекс доллара (DXY) пробьёт поддержку на уровне 90 п., у регулятора будет гораздо больше возможностей влиять на курс, чем если бы юань был свободно конвертируемым", — полагает Миронюк.

Собеседник "Прайм" всё же допускает, что в отдаленной перспективе власти Китая могут полностью либерализовать курс. Финансист напоминает, что ещё в 2015 году, совет директоров Международного валютного фонда принял решение включить китайский юань в расчет корзины специальных прав заимствования (Special Drawing Rights – SDR). Центробанки развивающихся стран могут покупать в свои резервы юани и получать двусторонние кредиты в юанях от Китая.

"Но международные кредиторы негативно относятся к валютным интервенциям Китая и политике "мягкого" валютного демпинга. Это плохо сказывается на спросе на юань. Фондовый рынок страны остается преимущественно закрытым для иностранных инвесторов и крайне зарегулированным. Пока эти барьеры не будут сняты, доверие к юаню будет ниже, чем к другим резервным валютам", — резюмирует эксперт.