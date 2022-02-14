МОСКВА, 14 фев – ПРАЙМ. Вероятность вывода из обращения в России купюр небольшого номинала имеется, но сейчас она невелика. Это может быть связано с износом или уменьшением затрат на печать "мелочи", пояснил агентству "Прайм" первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Важно, по его словам, понять цель подобных действий со стороны Центробанка России. Их может быть две – вывести из обращения ветхие купюру, чтобы заменить их новыми, или же вообще упразднить обращение купюр мелкого номинала ввиду их слабого употребления, например, из-за роста цен и тотального перехода россиян на безналичную форму оплаты.

"Обветшание купюр имеет место быть. Однако это не ведет к "упразднению" мелких купюр как таковых – их разве что заменят на свежеотпечатанные", — считает эксперт.

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"Мелкие купюры быстрее изнашиваются в силу их более частого применения: низкая платежеспособность россиян не способствует серьезному росту цен", — убежден Сигал. Кроме того, по его мнению, есть категории населения с небольшими доходами, которые предпочитают расплачиваться наличными, что тоже приводит к повышенному износу мелких купюр.

Иное дело – упразднение банкнот номиналом в 50 и 100 рублей ("10-рублевки" уже полностью заменили монеты). Казалось бы, такой шаг был бы логичным с учетом относительно недавнего введения в оборот купюр в 200 и 2000 рублей, которые позволили сократить место в кошельке и снизить степень износа мелких купюр.

"С внедрением этих денежных знаков уменьшились и затраты на печать денег: номинальная стоимость купюр выше, это выгодно для эмитента", — пояснил специалист.

Но от 50 и 100-рублевых банкнот пока никто отказываться не собирается. Во-первых, по словам собеседника агентства, россияне довольно чувствительны к любым изменениям, связанным с денежными знаками, а изъятие привычных купюр может увеличить уровень тревожности потребителя.

"Во-вторых, с постепенным распространениям безналичных платежей потребность в небольших купюрах со временем снизится самостоятельно, и тогда Центробанк России сможет безболезненно и постепенно сократить их долю внутри наличного денежного оборота", — считает Сигал.