МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Динамика цен на молоко будет зависеть от цен на корма, развития ситуации с пандемией, влияющей на затраты на транспортировку и рабочую силу. Отражаются на потребительских ценах на молочную продукцию и колебания курса рубля – они обуславливают динамику цен на импортные ингредиенты, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

В лучшем случае, молоко будет дорожать в пределах инфляции. По данным Росстата, с начала года цены на молоко питьевое цельное пастеризованное увеличились на 1,65%, молоко питьевое цельное стерилизованное – на 1,6%. Инфляция составила 1,07%, продолжает она.

"Цены на молочные продукты зависят от стоимости сырого молока, закупаемого перерабатывающими предприятиями, затрат на дополнительные ингредиенты, упаковку, маркировку, перевозку. Изменения цен на эти продукты будут соответствовать динамике цен на молоко и даже обгонять ее — скажется сокращение сырьевой базы, изменение цен импортных ингредиентов", — объясняет Долгова.

Инфляция пустилась в пляс: что задумали власти

— корма для животных (в том числе заготовка, транспортировка, добавки, затраты на удобрения);

— содержание стада (в том числе затраты на электроэнергию, отопление помещений, амортизацию оборудования);

— цены на ветеринарные препараты;

— переработка сырого молока;

— транспортировка продукции (в том числе затраты на дизельное топливо, бензин);

— торговые надбавки розничных продавцов.

Причем на первые три показателя приходится почти половина себестоимости молока. Собеседница агентства отмечает, что существенную долю кормовых добавок, ветпрепаратов составляет импорт.

"Также затраты и, соответственно, цены на молоко зависят от поголовья стада в стране. В прошлом году оно снизилось на 1,9%", — сказала Долгова.