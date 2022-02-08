МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Ограничение цен на социально значимые продукты в торговых сетях весьма вероятно — власти рассматривают такой метод борьбы с инфляцией как вполне эффективный, тем более, год назад он уже привел к нужному результату. Однако, по мнению экспертов, опрошенных "Прайм" заявленная мера чревата снижением ассортимента продуктов питания, прежде всего, в низкой ценовой категории и банкротством небольших магазинов. Минсельхоз не видит причин для сильного подорожания хлеба в России

На минувшей неделе Минпромторг сообщил, что власти рассматривают возможность установления наценки в диапазоне от 0 до 5% на ряд социально значимых продуктов питания. Один из участников межведомственного совещания по поводу стабилизации цен сообщал РИА Новости, что Минсельхоз совместно с Минпромторгом и ФАС будут разрабатывать перечень продуктов для торговых сетей. Скорее всего, в список войдут наиболее востребованные продукты — такие как хлеб и молочная продукция.

Министерство сельского хозяйства в свою очередь отмечало, что ограничить наценку следует до нового сельхозгода. Эта практика, считает ведомство, будет способствовать повышению доступности социально значимых продуктов для россиян.

Однако производители продуктов считают, что такие меры властей приведут к снижению предложения на рыке. Как заявил зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов, ввиду неравной рыночной силы производители будут вынуждены соглашаться на убыточные контракты. "В долгосрочной перспективе это чревато банкротствами и снижением предложения на рынке продуктов питания", — считает он. Эта ситуация может быть спровоцирована действиями недобросовестных сетей, которые, "чтобы сохранить собственную наценку на неизменном уровне, а, возможно, даже повысить ее, будут пытаться переложить ограничение наценки на плечи поставщиков".

ХЛЕБ, САХАР, МАСЛО

По мнению исполнительного директора Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артема Тузова, так как ограничение направлено на поддержку граждан с низким уровнем доходов, ограничивать имеет смысл цены на продукты из востребованной у них продуктовой корзины. Это самый дешевый продуктовый ассортимент в магазинах: овощи и сахар в развес, хлеб второй категории, молоко ультрапастеризованное. "Надо учитывать, что эта категория продуктов и так самая дешевая в сетях и часто используется как маркетинговый инструмент для привлечения категорий граждан с большими доходами, чтобы создать впечатление магазина с выгодными ценами", — отметил он. Региональные торговые сети снизят наценки на базовые продукты

С этим мнением согласен профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов: перечень таких товаров утверждает правительство, последние изменения в него вносились в декабре 2020 года, тогда в стране наблюдался резкий рост цен на сахар и подсолнечное масло. "Но это товарные группы, в рамках которых торговые организации имеют различное количество ассортиментных позиций, для "разных кошельков", отметил собеседник агентства.

Торговым организациям предложат выделить одну или несколько позиций в каждой категории, по которым наценка будет не выше 5%. "При этом надо понимать, что социально значимые позиции должны быть доступны большинству населения, то есть быть недорогими, а значит они недорогие в закупке. Допустим, сеть закупает картофель по 30 руб. за кг, тогда она сможет выставить этот картофель в продажу за 31,5 руб. за кг. Но в 1,5 руб. разницы надо будет вместить логистические затраты по завозу товара в магазины, в том числе территориально удаленные от поставщика, оплату труда сотрудников магазина и многие другие затраты. И здесь возможны убытки для крупных торговых организаций", — рассуждает экономист.

По мнению сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, список продуктов с ограниченной наценкой может быть достаточно обширным — от базовых хлебобулочных изделий до гречки, риса и молока. "Ограничения наценок на сезонные продукты — овощи, фрукты — больше зависит от урожайности прошлого года, а она, если верить Росстату, была не самой высокой.

Поэтому на текущий момент представляется, что наценки будут ограничены только на те группы товаров, на которые уже накладывались подобные ограничения. Но вместе с ними велика вероятность фиксации цен на "борщевой набор" — картошку, свеклу, морковь, капусту", — прогнозирует он.

ВЫГОДА НЕ ВИДНА

Переславский обращает внимание на то, что в случае ограничения цен на одну товарную группу остальные будут и дальше находиться в условном свободном плавании. Велика вероятность, что ограничены цены будут только на минимальное количество самых ходовых и дешевых позиций. "Хлеб от одного производителя или от предприятия ритейлера будет подлежать ценовому ограничению, а от других — нет. Соответственно, здесь возможна и недобросовестная конкуренция, урезание выкладки", — смотрит он, но так как сейчас это будет очень жестко отслеживаться ФАС, такие кейсы вряд ли будут системными. Названы девять продуктов, которые продлят вашу жизнь

По мнению владельца продуктового бренда MukaMuka Дмитрия Кочеткова, в первую очередь от таких ограничений пострадают магазины у дома, так как, в отличие от сетей, у них нет большой маневренности при выборе ассортимента. "Покупатели почти наверняка предпочтут торговую сеть, если выгода составит до 10-20%. Вследствие этого нет смысла продавать задешево и самый низкокачественный товар, поскольку товар-магнит должен быть востребованным и часто приобретаемым: хлеб, молоко и так далее", — отмечает он.

Чеглов также видит потенциальную угрозу возникновения дефицита некоторых продуктов, как это было в предыдущие кризисы: товар утром есть на полках сетевых магазинов, а днем его уже раскупили. И если раньше ситуацию решали за счет действующих программ автозаказа — завозить будут то количество, что накануне раскупили — то в этот раз все может быть иначе.

"Завозить низкомаржинальный товар с запасом на рост продаж никто не будет", — отмечает он.

КОЛЕСО ИНФЛЯЦИИ

Однако не только наценка магазинов влияет на рост цен. Растет себестоимость продукции. "Фермеры и производители вынуждены закупать удобрения по новым ценам, платить зарплаты больше, покупать подорожавшее топливо, оплачивать выросшие коммунальные счета", — добавляет Переславский. В России стремительно растет спрос на продукты питания

Поэтому, считает эксперт, вопрос не должен сходиться только на представителях ритейла, в сложившейся ситуации каждый выживает, как может. "Но факт того, что продуктовая инфляция в этом году также будет двузначной, оспаривать не стоит — за прошлый год мировые цены на продовольствие выросли на 30% и причин для резкого падения цен ли хотя бы их остановки на текущих уровнях нет никаких — слишком сильным сейчас остается инфляционное давление". — подытожил он.

Тузов видит вероятность того, что продукты, цены на которые ограничат ниже себестоимости, будут производить и реализовывать меньшими партиями. Поэтому, считает он, инициатива формулируется как добровольное ограничение цен сетевыми магазинами, а не обязательное. Это подразумевает диалог сетей и производителей с Минсельхозом, для нахождения баланса интересов.

По мнению Чеглова, данный проект по удерживанию цен от роста поможет россиянам с низкими доходами и тем, у кого регулярного дохода просто нет, а также большинству пенсионеров.

"Это выход из ситуации с высокой инфляцией, но не самый эффективный. Лучшая альтернатива здесь — введение продовольственных карточек для доли населения с низкими доходами, по своей сути, дотирования их из бюджета страны", — считает он.