МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Чтобы обезопасить смартфон на случай его кражи, необходимо понимать, что злоумышленник может сделать с вашим устройством. В беседе с агентством "Прайм", эксперт лаборатории практического анализа защищенности центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая рассказала, от каких рисков застраховаться можно, а какие – неизбежны в случае потери или кражи телефона.

"С точки зрения информационной безопасности есть нестрашные, но неприятные варианты при краже телефона: перепродажа на черном рынке или разбор и продажа по частям. От таких действий застраховаться невозможно. Разве что выбирать смартфон, не представляющий интереса для злоумышленников", — отметила эксперт.

Но у преступников есть другие способы монетизировать украденные телефоны. Они могут завладеть данными банковской карты или при помощи шантажа и методов социальной инженерии получить деньги от владельца телефона или его близких и знакомых.

В первую очередь, для защиты устройства необходимо обезопасить его с помощью пароля и отпечатка пальца. В людных местах рекомендуется разблокировать устройство только отпечатком пальца: тогда злоумышленники не смогут подсмотреть пароль. Помимо этого можно использовать разблокировку по "лицу", но пока этот способ защиты обойти проще, чем разблокировку по отпечатку.

"Имеет смысл установить PIN-код для сим-карты. Эта мера защищает от мошеннических действий с вашей сим-картой при ее использовании на других устройствах. Для некоторых сервисов злоумышленнику достаточно владеть только номером телефона, чтобы получить доступ к учетной записи. Например, мессенджерам достаточно подтверждения номера телефона", — рассказала Рудая.

Пассажир московского метрополитена со смартфоном

"Все рухнуло разом". Куда бежать, если вы потеряли телефон

Если вы вдруг поняли, что телефон утерян или украден, необходимо разлогиниться из всех аккаунтов социальных сетей, почтовых ящиков и мессенджеров — для этого предусмотрена специальная функция "выйти со всех устройств" — и оперативно сменить пароли. Также нужно позвонить в банк и заблокировать банковские карты.

Если вы пользуетесь телефоном для оплаты, то его потерю стоит приравнивать к потере банковской карты, подчеркнула собеседница издания.

Чтобы минимизировать урон при потере устройства, стоит настроить резервное копирование данных, например, на Google disk. Тогда, если вы лишитесь доступа к своему устройству, все медиа-файлы, контакты и другие данные будут сохранены на диске. В этом случае также стоит подумать о защите своей учетной записи и установить сложный уникальный пароль.

Дополнительно необходимо включить функцию "найти устройство". Это поможет в поиске телефона при его утере или краже. Например, можно удаленно стереть все данные или указать контактный номер для связи, подытожила специалист.