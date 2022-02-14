МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Чтобы обезопасить смартфон на случай его кражи, необходимо понимать, что злоумышленник может сделать с вашим устройством. В беседе с агентством "Прайм", эксперт лаборатории практического анализа защищенности центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая рассказала, от каких рисков застраховаться можно, а какие – неизбежны в случае потери или кражи телефона.

"С точки зрения информационной безопасности есть нестрашные, но неприятные варианты при краже телефона: перепродажа на черном рынке или разбор и продажа по частям. От таких действий застраховаться невозможно. Разве что выбирать смартфон, не представляющий интереса для злоумышленников", — отметила эксперт.

Но у преступников есть другие способы монетизировать украденные телефоны. Они могут завладеть данными банковской карты или при помощи шантажа и методов социальной инженерии получить деньги от владельца телефона или его близких и знакомых.

В первую очередь, для защиты устройства необходимо обезопасить его с помощью пароля и отпечатка пальца. В людных местах рекомендуется разблокировать устройство только отпечатком пальца: тогда злоумышленники не смогут подсмотреть пароль. Помимо этого можно использовать разблокировку по "лицу", но пока этот способ защиты обойти проще, чем разблокировку по отпечатку.

"Имеет смысл установить PIN-код для сим-карты. Эта мера защищает от мошеннических действий с вашей сим-картой при ее использовании на других устройствах. Для некоторых сервисов злоумышленнику достаточно владеть только номером телефона, чтобы получить доступ к учетной записи. Например, мессенджерам достаточно подтверждения номера телефона", — рассказала Рудая.

"Все рухнуло разом". Куда бежать, если вы потеряли телефон нужно позвонить в банк и заблокировать банковские карты.

Если вы пользуетесь телефоном для оплаты, то его потерю стоит приравнивать к потере банковской карты, подчеркнула собеседница издания.

Чтобы минимизировать урон при потере устройства, стоит настроить резервное копирование данных, например, на Google disk. Тогда, если вы лишитесь доступа к своему устройству, все медиа-файлы, контакты и другие данные будут сохранены на диске. В этом случае также стоит подумать о защите своей учетной записи и установить сложный уникальный пароль.

Дополнительно необходимо включить функцию "найти устройство". Это поможет в поиске телефона при его утере или краже. Например, можно удаленно стереть все данные или указать контактный номер для связи, подытожила специалист.