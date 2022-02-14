МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Мошенники никогда не арендуют и не сдают жилье через серьезное агентство недвижимости, так как документы нанимателя и наймодателя подвергаются профессиональной проверке – это исключает вероятность продажи квартиры нанимателем-аферистом. Мошенники, которым удается напрямую с собственником договориться о найме его квартиры, могут попытаться продать эту жилплощадь по поддельным документам – в частности, по липовой доверенности с правом продажи, рассказывает заместитель директора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.

Вместе с тем, успех такой аферы, по ее словам, маловероятен – для продажи, помимо доверенности, требуются другие документы. Кроме того, настоящий собственник в любом случае выявит мошенничество и докажет свои права на жилплощадь.

"Но вся эта история может доставить много хлопот законному владельцу – придется действовать в судебном порядке, а это потребует немало времени и сил", — добавляет эксперт.

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– никогда не передавать нанимателям документы о праве собственности на жилплощадь даже на время – только в вашем присутствии можно посмотреть их и удостовериться, что квартира принадлежит именно вам;

– зафиксировать паспортные данные нанимателя и лиц, которые планируют проживать в квартире, сфотографировать страницы паспорта.

"Чтобы исключить любую возможность реализации квартиры без вашего ведома, следует подать в Росреестр заявление о запрете на совершение регистрационных действий без участия собственника", — сказала Полякова.