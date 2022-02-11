МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Зарубежные аналитики пришли к тому же выводу, что многие отраслевые эксперты — страны ЕС объективно не смогут заместить природный газ из России, чем бы ни были вызваны такие устремления. Лишних объемов просто нет, а потребности растут. Поэтому Европа прямо заинтересована не в сокращении, а в увеличении поставок "Газпрома". У "Газпрома" остается все меньше шансов на спасение Европы

С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ

В последние недели высокопоставленные представители США и ЕС активно искали альтернативные источники этого энергоносителя, преимущественно сжиженного природного газа (СПГ), для Европы в объемах, сопоставимых с поставками энергоносителя в регион из России. Такую необходимость они объясняли вероятной остановкой российского импорта в случае военной эскалации на Украине при непосредственном вовлечении вооруженных сил России.

Однако российские и зарубежные эксперты неоднократно указывали: ни попытки договориться с властями Катара (который представляет собой ключевого экспортера СПГ с точки зрения объемов поставок и географического расположения), ни призывы к другим странам, отгружающим на мировой рынок сколько-нибудь заметные объемы сжиженного энергоносителя, не помогут решить проблему. То же самое можно констатировать и в отношении попыток реанимировать различные трубопроводные проекты на просторах от Азербайджана до Пиренейского полуострова или увеличить поставки из Ливии и Норвегии.

СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС

Прекращение импорта природного газа из России может привести к системному энергетическому кризису в Европе. Об этом говорится в аналитическом отчете S&P Global Ratings, посвященном росту геополитических и инфляционных рисков и перспективам увеличения корпоративных издержек. Эксперт объяснил, почему Европа полностью не откажется от газа из России

А восполнить сокращение российских поставок будет сложно. ЕС все сильнее зависит от импорта энергоносителя: запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) в этом отопительном сезоне рекордно низкие, напоминают специалисты S&P. Так, по состоянию на 8 февраля данный показатель составлял чуть больше 35%. При этом собственная добыча природного газа в Европе в последнее десятилетие заметно сокращается, хотя спрос на него по-прежнему высокий.

Эксперты авторитетного международного мозгового центра отмечают, что регион около 90% своей потребности в энергоносителе обеспечивает за счет импорта, до 40% составляют поставки из России.

Отдельное внимание аналитики S&P уделили Германии, где постепенно сокращается использование угля и останавливаются атомные электростанции: эти шаги сузили возможности для использования в ЕС энергоносителей, альтернативных газу, по крайней мере, в ближайшие годы. А наблюдавшееся в последнее время увеличение поставок СПГ в Европу в условиях мягкой зимы может лишь сгладить текущее сокращение импорта из России в ближайшие недели. Объем российских поставок европейским потребителям слишком велик, чтобы его заместить.

ТРЕТЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СПРОСА

К аналогичному выводу пришли специалисты международной исследовательской компании Wood Mackenzie (WoodMac) со штаб-квартирой в Великобритании. Аналитики этого мозгового центра, рассматривая вопрос о зависимости европейского рынка от поставок природного газа, отметили, что в 2021 году из России в Европу было поставлено 168 млрд кубометров, тогда как в 2019 году — 191 млрд кубометров. При этом, как отмечают эксперты организации, российский импорт по-прежнему удовлетворяет около одной трети спроса в странах ЕС. S&P: прекращение поставок газа из России может привести к кризису в ЕС

Признавая растущую роль поставок СПГ в европейский регион, которые за последние несколько лет удвоились, достигнув в 2021 году 20% от общего объема поставок в ЕС, специалисты WoodMac отмечают, что мощности по производству сжиженного продукта в глобальном масштабе в ближайшие годы будут ограниченными, пока в эксплуатацию не введут новые предприятия. В связи с этим, Европе необходимы не просто гарантии сохранения импорта газа из России, но и перспективы увеличения поставок.

Мнения о незаменимости российского природного газа в Европе в обозримой перспективе придерживается и ветеран американской дипломатии Курт Волкер. В ходе интервью греческим журналистам бывший спецпредставитель США по Украине в 2017-2019 годах отметил, что регион полностью не откажется от газа из России и в случае обострения украинского кризиса.

Сейчас Волкер занимается консультированием в области международных отношений и является заслуженным членом организации "Центр анализа европейской политики" (CEPA).

Напомним: глава "Газпрома" Алексей Миллер в январе заявил, что российской государственный холдинг в 2021 году увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 5,8 млрд кубометров, до 185,1 млрд кубометров, и это стало четвертым результатом в истории компании. По словам топ-менеджера, наибольший рост поставок обеспечили крупнейшие потребители российского трубопроводного газа — Германия (+10,5%), Турция (+63%) и Италия (+20,3%).

И мнение экспертного сообщества в России и за рубежом явно сводится к одному: Европа заинтересована в том, чтобы эти показатели в текущем году заметно выросли, а никак не сократились. И это для нее важнее политических амбиций тех, кто нагнетает антироссийскую риторику вокруг Украины.