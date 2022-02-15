МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Зачастую мы не задумываемся о том, что какие-то данные из наших телефонов могут оказаться в руках злоумышленников. Поэтому, рассказала в беседе с агентством "Прайм" аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Мария Волгина, когда хочется сохранить какую-то информацию на смартфоне, спросите себя, готовы ли вы к тому, чтобы этой информацией обладал кто-то другой.

Взломав устройство, злоумышленник может получить доступ к любой информации, которая хранится на телефоне, и использовать ее в своих, корыстных целях.

"Именно поэтому категорически не рекомендуется хранить чувствительные данные в заметках, галерее или переписке в различных мессенджерах. Если вам тяжело запомнить сложные пароли и логины для различных сервисов — лучшим решением станет использование менеджера паролей или встроенных систем хранения паролей, которые есть как в Android, так и в iOS", — посоветовала специалист.

Что могут узнать мошенники по вашему номеру телефона

По ее мнению, обязательно нужно удалять все фотографии, на которых есть ваше лицо рядом с какими-то документами (например, с паспортом) или рядом с белым листом. Злоумышленники легко могут с помощью фотошопа вставить на такой лист копию ваших документов. На многих онлайн-сервисах можно подтвердить личность с помощью такого изображения.

Также не стоит нажимать галочку рядом с пунктом "запомнить меня" при использовании мобильных браузеров, так как данная функция иногда предполагает запись данных пользователя на само устройство. Несмотря на то, что данные сохраняются в зашифрованном виде, если известен пароль от устройства, ничего не мешает их посмотреть.

По этой же причине категорически не рекомендуется сохранять данные банковской карты при совершении покупок в интернете. И в целом, не рекомендуется хранить в открытом виде банковские данные, будь то CVV, номер или фото карты, подчеркнула эксперт. Кроме того, стоит принимать во внимание тот факт, что многие мессенджеры и социальные сети автоматически выгружают на устройство медиафайлы из переписок. Поэтому, даже если вы удалили сообщение, содержащее конфиденциальную информацию, еще не факт, что эти данные уничтожены полностью.

Не стоит хранить на личном устройстве какую-либо рабочую информацию (любые договора, документы, содержащие данные сотрудников или клиентов, финансовые отчеты), так как компрометация вашего устройства в таком случае может нанести ощутимый ущерб компании, в которой вы работаете, подытожила Волгина.