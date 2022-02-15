МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Основным фактором влияния на российскую валюту остается геополитическое напряжение между Россией и Западом. Так, несмотря на то, что рубль вернулся к уровням, близким к 75 по отношению к доллару, все еще существует возможность введения новых санкций и ухудшения отношений с США и Европой на фоне продолжающихся разговорах об эскалации конфликта на Украине и расширении НАТО на Восток. Об этом рассказывает агентству "Прайм" аналитик ФГ "ФИНАМ" Андрей Маслов.

В целом, эксперт отмечает "положительную динамику переговоров, однако стороны все еще не пришли к какому-либо консенсусу".

70 или 100. Что готовят рублю и когда ждать перелома у рекордных с 2014 года уровней в 91 доллар за баррель, что "во многом связано с решением ОПЕК+ продолжать увеличение добычи нефти на 400 тысяч б/с каждый месяц".

"Также стоит отметить, что многие нефтедобывающие страны страдают от недофинансирования добычи нефти, поскольку инвесторы в последние годы вкладывали больше в зеленую энергетику. Это привело к тому, что сделка ОПЕК+ уже длительное время исполняется более чем на 100%, подразумевая, что страны-экспортеры не могут наращивать добычу достаточно быстро", — говорит Маслов.

Помимо этого, финансист отмечает и остающуюся жесткой политику ЦБ РФ. Минфин, в свою очередь, возобновит покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, приостановленные на фоне серьезного ослабления рубля в январе. По мнению аналитика, это "в некотором роде замедлит эффект от ужесточения ДКП, что негативно скажется на укреплении рубля".

Также эксперт указывает на вероятное укрепление доллара в ближайшее время, ведь, по прогнозам аналитиков, уже в марте ФРС может поднять ставку на 25–50 б. п. из-за январского роста инфляции в США до 7,5%.

"Все это указывает на то, что российская валюта, скорее всего, будет находиться в диапазоне 73–76 рублей за доллар в ближайшие несколько недель в случае отсутствия "черных лебедей", связанных с геополитическим фактором", — резюмирует Маслов.