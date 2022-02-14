МОСКВА, 14 фев – ПРАЙМ, Елена Гуринович. Графики торговых котировок завораживают новичков валютного рынка и обывателей. Там, где профессиональные трейдеры получают сигналы к покупке или продаже активов, иные не видят даже определенной динамики: почему нефть упала, а рубль все равно не подешевел? Эксперты финансового рынка рассказали агентству "Прайм", как на самом деле зависят друг от друга валюты разных стран и какие другие факторы выступают ключевыми. Стало известно, в какой валюте россияне хранят свои сбережения

Курс валют — это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны. Такое значение принято считать валютной парой. Для россиян самые актуальные пары котировок – связанные с рублем, например, пары рубль-доллар, рубль-евро и так далее. Именно на колебаниях курсов валют и зарабатывают трейдеры.

Если официальные курсы валют устанавливают регуляторы (для российского рубля это ЦБ РФ), то на валютных биржах курс зависит от спроса и предложения на каждую валюту определенной страны, а курс обмена может много рассказать специалистам об экономике страны.

Другое понятие в валютном мире – покупательская способность: сколько можно купить на единицу валюты определенной страны какого-то товара. Самый популярный пример – индекс бигмака. Он показывает, сколько нужно заплатить за один бургер разными валютами.

БИТВА ОДИН НА ОДИН

Однако, отмечает главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов, на движение котировок валют друг против друга влияет множество факторов.

"Если рассуждать глобально, то прежде всего котировка зависит от объемов спроса и предложения на ту или иную валюту. Чем объем спроса выше, тем выше котировка, чем объем предложения выше, тем ниже котировка", — рассказал он и добавил, что в ходе торгов ежесекундно устанавливается некая равновесная рыночная цена, по которой проходит очередная сделка. Рубль в конце недели сорвался в пропасть, растеряв рост февраля

И эта цена и является той отметкой, по которой одна валюта котируется к другой, или, иными словами, сколько единиц одной валюты люди готовы заплатить за единицу другой валюты. Это первый глобальный фактор, если его разбить на множество мелких, то дальше картина становится многограннее.

"Главные фундаментальные параметры, долгосрочно влияющие на динамику национальной валюты: платежный баланс государства, скорость денежной эмиссии, скорость экономического роста, политика национального Центробанка, в том числе разница в процентных ставках между странами, валюты которых мы соотносим, разница в доходностях гособлигаций", — перечислил в беседе с "Праймом" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

ДВА ФАКТОРА

В основе движения каждой валютной пары лежит два фактора, считает руководитель отдела аналитики и исследований Accent Capital Елена Михайлова. Какие валюты надо срочно продавать в 2022 году

Первое – это влияние валюты на мировую экономику. "Размер такого влияния можно определить размером ВВП страны, экономику которой обслуживает данная валюта. Некоторые валюты сильно отличаются по влиянию их стран на мировую экономику. Пример — российский рубль обслуживает экономику сравнительно небольшого размера, в то время как влияние доллара США очень сильное, так как он не только обслуживает экономику США, но также является основной расчётной валютой в мировой торговле и основной мировой резервной валютой. Это суммарно должно кратно увеличивать его значимость относительно других валют", — объяснила спикер.

Вторым пунктом идет географическое расстояние между регионами, обслуживающими эти валюты. "Однозначно, что сильная рецессия в Евросоюзе утянет за собой экономики окружающих ЕС стран, в том числе Великобританию и скандинавские страны. В случае же глубокой рецессии в США негативно отреагируют страны всего мира, но больше всего это отразится на странах Северной Америки (Канада, Мексика)".

ЛЮБИМЧИКИ И АУТСАЙДЕРЫ

Самой ликвидной парой в мире выступают доллар-евро, так как за ними стоят самые большие торговые объемы, отметила Михайлова. А курс устанавливается за счет рыночного механизма. Нефть на максимуме: вырастет ли следом и рубль

Здесь и работает эффект противофазы: если доллар укрепляется, то евро слабеет, и наоборот. Это означает, что экономика, стоящая за более крепкой валютой, чувствует себя сильнее, либо на курс влияют действия центробанков.

Валюты развивающихся стран слабо привязаны к внешним факторам и очень сильно зависят от экономической ситуации внутри самой страны: показатель инфляции, уровень ВВП и так далее.

К перечню валют развивающихся стран относится в том числе и российский рубль, поэтому на него сильнее влияют ситуация внутри России и другие внешние факторы. Рубль сильно привязан к ценам на энергоресурсы, так как страна в основном экспортирует сырье, не включающее в себя добавочную стоимость, и закупает высокотехнологичные товары. Аналитик объяснил, когда стоит покупать и продавать рубли

Наиболее очевидно противостояние в паре рубль-доллар: если один укрепляется, то другой ослабевает. Но это не связано с влиянием валют друг на друга: движение доллара не зависит от рубля, а динамика рубля мало связана с долларом. То же касается связки рубль-евро – последняя больше завязана на доллар и проседает, когда укрепляется "американец".

Отдельно стоит отметить ситуацию с валютами-убежищами: именно в них перетекают инвестиции в сложных для рынках ситуациях, будь то обострения в геополитике, военные конфликты, экономические кризисы. Инвесторы в моменты бури переводят активы в эти валюты, но заработать на них столько, сколько дают рисковые активы, нельзя.

Самые известные такие валюты — японская иена и швейцарский франк. Их устойчивость объясняется тем, что экономики стран практически не поддаются влиянию кризисных ситуаций. Например, франк последний раз девальвировался еще во времена Великой депрессии в 1936 году, а позднее ее стоимость оставалась практически неизменной за счет крепкой финансовой системы Швейцарии: страна активно обслуживает финансовые интересы нерезидентов и давно заработала славу мирового банка.

Похожая ситуация и с японской валютой: ВВП страны активно растет, поэтому японские активы считаются привлекательными для зарубежных инвестиций. Значительных изменений в парах друг к другу они почти никогда не претерпевают, а курс зависит от ситуации на биржах и в экономике.

На сырьевые валюты, т. е. обращающихся в странах, экономика которых сильно зависит от экспорта сырья, влияет конъюнктура сырьевого рынка, которая в конечном итоге определяет темпы роста национальной экономики, платежный баланс и политику регуляторов. Здесь движения в парах скорее синхронны – если проседают, то обе разом, и наоборот. Власти оценили объем инвестиций россиян в криптовалюты

"Что такое йена? Это стабильная страна с небольшим внешним долгом, имеющая опыт преодоления глубокого кризиса, совершившая экономический прорыв и выводом страны в мировые лидеры. Даже негативный новостной фон не обрушивает фондовый рынок Японии. Швецарский франк – крепкая экономика страны привлекает капитал со всего мира, страна ассоциируется с экономической стабильностью и финансовой надёжностью. Франк практически не подвержен влиянию кризисных факторов, выступая спасательным кругом для инвесторов во время политической и экономической нестабильности и играя роль эффективного инструмента хеджирования рисков инвесторов, являясь более стабильной альтернативой к доллару США, евро и даже фунту стерлинга", — отметила аналитик

Accent Capital.

"Естественно, серьезные геополитические и внутриполитические события, способные серьезно изменить долгосрочные экономические перспективы страны, также оказывают влияние на курс национальной валюты", отметил Бабин. Например, во время кризиса в Казахстане тенге существенно ослабевал к рублю.

ВСЕОБЩАЯ СЛАБОСТЬ

В целом, отмечает Антонов, все валюты развивающихся стран испытывают слабость, связанную со слабостью платежного баланса: развивающиеся страны обычно экспортируют за рубеж сырье, а покупают товары с высокой добавленной стоимостью.

"Поэтому платежный баланс у них отрицательный, а национальная валюта — слабая", — сетует специалист.

Не стоит забывать еще об одном факторе: не все валюты напрямую конвертируются одна в другую. В том числе, это связано с тем, что у стран нет прямого товарооборота в национальных валютах: продавец товара из одной страны выставляет цену в долларах (чаще всего) или евро, а не в своей валюте и не в денежных знаках страны покупателя.

Чаще всего с этим сталкиваются развивающиеся страны, ведь их финансовые системы не готовы проводить операции в нацвалютах. В таких ситуациях они пользуются крупными международными платежными системами, например, SWIFT. Именно потенциальное отключение России от этой системы обсуждается в связи с новыми санкциями против Кремля.

Таким образом, валюты стран с развивающейся экономикой, сюда же отнесем и рубль, больше зависят не друг от друга, а от курса основных резервных валют, таких как доллар и евро.