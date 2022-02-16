МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россияне могут получить от государства частичную компенсацию страховой премии по договору ОСАГО (обязательного страхования автогражданской ответственности). Сделать это могут граждане с инвалидностью, напомнили агентству "Прайм" в Отделении ПФР по городу Москве и Московской области.

"Компенсация предоставляется по одному полису ОСАГО, в котором указано не больше двух водителей, помимо инвалида или его законного представителя", — отметили в ПФР. Пенсионерам перечислили плюсы и минусы сдачи жилья в аренду

Стать получателем такой выплаты в размере 50% от страховой премии по договору ОСАГО могут инвалиды или либо их представители, которым транспорт необходим по медицинским показаниям в соответствии с программой реабилитации или абилитации.

"У всех инвалидов есть лист реабилитации, так называем ИПР, в ней должно быть указано наличие медицинских показателей для приобретения транспортного средства "Да", это решает только Бюро медико-социальной экспертизы", — пояснили "Прайму" в ГУ ПФР №3, в Москве этой выплатой с 2022 года занимается именно это отделение.

В случае с оформлением выплаты на ребенка инвалида, то получателем могут стать мама или папа, законные представители ребенка, в том числе опекуны. Страховщики рассказали, в каком случае ОСАГО может вырасти на 80%

В отделении ПФР напомнили: компенсация предоставляется автоматически, если все ответственные за предоставление услуг инвалиду организации направили необходимые сведения в Федеральный реестр инвалидов и ЕГИССО.

"Если организации, ответственные за предоставление услуг инвалиду, не направили необходимые сведения в Федеральный реестр инвалидов и ЕГИССО, для получения компенсации инвалиду или его представителю надо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства с заявлением, полисом ОСАГО и справкой органов медико-социальной экспертизы об инвалидности, в которой в том числе указаны медицинские показания для приобретения транспорта", — добавили в пресс-службе Отделения ПФР по городу Москва и Московской области.

Обратиться за компенсацией можно в течение всего срока действия полиса ОСАГО, то есть в течение года со дня его оформления.

Решение о предоставлении компенсации принимается в течение 5 рабочих дней. Если в распоряжение ПФР поступили не все документы и сведения, необходимые для принятия решения о выплате компенсации, срок рассмотрения может быть увеличен на 5 рабочих дней. Россияне стали брать меньше автомобильных кредитов

Компенсация выплачивается в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Средства выплачиваются тем же способом, что и другие выплаты инвалиду: курьером на дом, на счет в банке или законному представителю. В будущем ПФР планирует полностью автоматизировать назначение компенсации, чтобы она оформлялась без заявления и документов, как это работает со всеми пенсиями и социальными выплатами ПФР гражданам с ограниченными возможностями здоровья.

Такой формат удастся реализовать благодаря информационным системам Пенсионного фонда и Российского союза автостраховщиков (РСА). Подключение РСА к межведомственному взаимодействию и указание СНИЛСа при заключении договора ОСАГО позволят автоматически передавать данные о полисе из информационной системы обязательного автострахования в Единую информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).