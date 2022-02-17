МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Частота сердечных сокращений выше 100 ударов в минуту в покое или при минимальной физической и эмоциональной нагрузке требует повышенного внимания для поиска причин возникновения тахикардии. Об этом рассказывает агентству "Прайм" заведующий терапевтическим отделением ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Михаил Кобрянов. Врач объяснил, отчего некоторые постоянно просыпаются по ночам

При возникновении таких эпизодов повышения частоты сердечных сокращений необходимы проведение ЭКГ, суточного холтеровского мониторирования и последующая консультация врача-кардиолога, добавляет врач.

Пациентам, имеющим в анамнезе эпизоды тахикардии и имеющим план лечения надо придерживаться рекомендаций своего лечащего врача.

"Если приступ учащенного сердцебиения сопровождается обмороком или предобморочным состоянием (резкое потемнение в глазах, слабость, головокружение, холодный пот), снижением систолического артериального давления ниже 100 мм. рт. ст. необходим вызов бригады скорой помощи", — говорит терапевт.

Для предупреждения рецидивов возникновения приступов учащенного сердцебиения Кобрянов настоятельно советует избегать курения, употребления алкоголя, продуктов, содержащих кофеин, ситуаций, вызывающих стресс. Следует не нарушать режим сна, снизить избыточную массу тела, а также соблюдать рекомендации по лечению артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца при их наличии, заключил эксперт.