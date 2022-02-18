МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Давление на рубль сейчас оказывает несколько факторов, в первую очередь — геополитика. Возможность договоренности между политиками существует, но вряд ли это случится раньше, чем к концу года, рассказывает агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов. Доллар жив. Как выжать из него максимальную выгоду

Переговоры между РФ, США и НАТО по безопасности на фоне сообщений иностранных СМИ о готовящемся вторжении РФ на Украину вызвали отток иностранных инвесторов, говорит он. Сейчас политики с обеих сторон "умерили агрессивность своих заявлений, хотя договоренности не достигнуты". А вторжение на Украину не состоялось, "по той простой причине, что оно существовало только в фантазиях западных СМИ и их сомнительных источников информации", подчеркивает эксперт.

Сейчас ситуация очень волатильна. Новости о том, что вторжения России на Украину не произошло, вызвали укрепление рубля — он с локального устойчивого максимума в 77 рублей за доллар укрепился до 75 рублей. Однако буквально на следующий день на геополитических рисках снова ослабел до 76 рублей.

По мнению финансиста, для дальнейшего укрепления рубля необходим дополнительный спрос. Он может возникнуть, как по внутренним причинам, когда экспортеры будут продавать доллар, полученный от экспорта, так и по внешним. Закат доллара. Кто заплачет от гигантских долгов США

"Если политики договорятся — это будет серьезный прорыв в международных отношениях, который, возможно, снимет с повестки дня вопрос новых санкций в отношении России — а возможно даже, и приведет к отмене существующих. Такой положительный сценарий предполагает приток иностранных инвесторов обратно в российскую экономику и, как следствие, укрепление рубля", — указывает эксперт.

Достижение политических договоренностей — это процесс не быстрый, но, вполне вероятно, что к концу года политики договорятся. И на этом фоне мы увидим рубль и ниже 70 рублей, отметил Тузов.