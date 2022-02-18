МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Вопрос, когда пенсионерам выгоднее всего уволиться, возникает при расчете индексации страховой пенсии, которая предусмотрена у неработающих пенсионеров. С учетом действующей методики подсчетов при прочих равных выгоднее распрощаться с работой к концу месяца, пояснила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, к.э.н Лариса Сорокина. Пенсионерам объяснили, когда можно не платить по своим долгам

По ее словам, Пенсионный фонд России ежемесячно получает от работодателя информацию о работниках. Списки работников передаются в виде отчета по итогам каждого календарного месяца до 15 числа следующего месяца. Не имеет значения период работы в течении месяца: один день или полный месяц.

"Рассмотрим пример. Первая ситуация – работающий пенсионер уволился 1 марта (этот день считается последним рабочим днем). Вторая ситуация – работающий пенсионер уволился 31 марта. И в первой, и во второй ситуации ПФР получит информацию в апреле о факте работы этого лица. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае", — объяснила Сорокина. Таким образом, в июне, по ее словам, будет принято решение об индексации, а в июле будет произведена индексация. Доплата же будет рассчитываться с апреля, когда пенсионер получил статус "неработающего".

"То есть, если пенсионер уволится 28 февраля, индексация его пенсии будет произведена в июне, а расчет доплаты будет сделан с марта", — подчеркнула эксперт.

По ее мнению, если пенсионер планирует увольняться, то лучше распрощаться с работой к концу месяца.