Эксперт Сорокина: пенсионеру выгоднее всего уволиться к концу месяца
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Вопрос, когда пенсионерам выгоднее всего уволиться, возникает при расчете индексации страховой пенсии, которая предусмотрена у неработающих пенсионеров. С учетом действующей методики подсчетов при прочих равных выгоднее распрощаться с работой к концу месяца, пояснила агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, к.э.н Лариса Сорокина.
По ее словам, Пенсионный фонд России ежемесячно получает от работодателя информацию о работниках. Списки работников передаются в виде отчета по итогам каждого календарного месяца до 15 числа следующего месяца. Не имеет значения период работы в течении месяца: один день или полный месяц.
"Рассмотрим пример. Первая ситуация – работающий пенсионер уволился 1 марта (этот день считается последним рабочим днем). Вторая ситуация – работающий пенсионер уволился 31 марта. И в первой, и во второй ситуации ПФР получит информацию в апреле о факте работы этого лица. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае", — объяснила Сорокина. Таким образом, в июне, по ее словам, будет принято решение об индексации, а в июле будет произведена индексация. Доплата же будет рассчитываться с апреля, когда пенсионер получил статус "неработающего".
"То есть, если пенсионер уволится 28 февраля, индексация его пенсии будет произведена в июне, а расчет доплаты будет сделан с марта", — подчеркнула эксперт.
По ее мнению, если пенсионер планирует увольняться, то лучше распрощаться с работой к концу месяца.
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