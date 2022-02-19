МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Во время магнитных бурь, возникающих вследствие вспышек на солнце, крайне важно хорошо высыпаться, избегать повышенных физических и психоэмоциональных нагрузок, соблюдать режим труда и отдыха. Эти меры помогут уменьшить влияние магнитных бурь на состояние здоровья и самочувствие человека, рассказывает агентству “Прайм” врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Елена Жучкова. Врач объяснил, отчего некоторые постоянно просыпаются по ночам

Во время магнитных бурь, по ее словам, у некоторых людей может наблюдаться повышение артериального давления, снижение работоспособности, головные боли, повышение тревожности, а возможно, и обострение хронических заболеваний.

“Кроме того, возрастает склонность к образованию тромбов, развивается гипоксия тканей, снижается газообмен организма. В связи с этим во время магнитных бурь увеличивается число инфарктов и инсультов, гипертонических кризов, усиливается мигрень", — отмечает специалист.

Также наблюдается и ухудшение состояния людей, страдающих психическими заболеваниями. Врач рассказал о самых вредных алкогольных напитках

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, в дни магнитных бурь Жучкова советует “пить побольше воды и снизить потребление соли”. В это время особенно важно принимать постоянную терапию и тщательно следить за самочувствием. При этом любая коррекция доз препаратов и дополнительные назначения производятся только врачом.

“Врач даст необходимые дополнительные рекомендации по поддержанию состояния здоровья в этот период, подскажет необходимость коррекции постоянной терапии. Исключить влияние магнитных бурь невозможно, но можно минимизировать их последствия", — подытожила врач-эндокринолог.