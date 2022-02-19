МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Отношения между пенсионерами и Пенсионным фондом России не так просты, как кажутся на первый взгляд. Законодательством закреплено право на получение пенсии лицам, достигшим установленного законом возраста, при соблюдении определенных условий. Однако, одновременно с правом на получение данных выплат у лиц, возникают и обязанности, а о последних почему-то мало знают, пояснила агентству “Прайм” преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, прокурор Мария Кормилицына.

По ее словам, статья 159.2 Уголовного кодекса РФ регламентирует ответственность за хищение в сфере социальных выплат.

"Речь идет о нанесении ущерба не только федеральному, региональному и муниципальным бюджетам, но и внебюджетным государственным фондам, к которым относится и ПФР, — подчеркнула Кормилицына. Россиянам напомнили о выплате по "старому" пенсионному возрасту

По ее словам, имеются в виду выплаты, которые могут быть получены путем обмана, когда были представлены заведомо недостоверные сведения, дающее право на конкретную социальную выплату.

"Умалчивание о фактах, влекущих прекращение указанных в данной статье уголовного кодекса выплат будет рассматриваться, как пассивный обман", — подчеркнула эксперт.

"К нарушителям следует отнести граждан, получающих выплату законно, но в последующем теряющие на нее право ввиду изменений жизненных условий и умалчивающих об этом, продолжая получать деньги от государства", — разъяснила Кормилицына.

Такие деяния, по ее словам, квалифицируется как незаконное получении страховой пенсии по старости, социальной пенсии или пенсии, выплачиваемой госслужащим (в том числе, военнослужащим и полицейским).

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За утаивание информации о смене места жительства. "Ведь социальные льготы для пенсионеров бывают двух типов — региональные и федеральные, и, меняя место жительства, например, при переезде из Москвы в другой регион пенсионеры теряют московские надбавки", — пояснила эксперт.

Есть пенсионеры, получающие доплату от ПФР, когда на содержании находятся нетрудоспособные члены семьи, и не уведомляющие ПФР о том, что иждивенец вдруг получил работу. Это – еще одно нарушение.

Обязательно уведомлять ПФР и о переезде на постоянное место жительства в другую страну — в этом случае прекращаются выплаты социальной пенсии. Ее платят только тем, кто проживает на территории России. Страховая пенсия и прочие полагающиеся по закону выплаты остаются в силе.

Караются по закону и попытки "военных пенсионеров" (МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, Росгвардия), отработавших в органах 20 и более лет, получать пенсии и льготы сразу по двум основаниям.

"Дело в том, что выход таких персон на пенсию связан не с возрастом, а с выслугой лет, а размер пенсионного пособия зависит от должности и звания, продолжительности службы и надбавок, но нужно выбрать что-то одно", — подчеркнула Кормилицына.

Запрещено также получать определенные виды доплат и при этом работать. Это касается, к примеру, социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума и доплаты за сельский стаж.