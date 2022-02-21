МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Несмотря на то, что советские времена уже давно канули в лету, получить служебное жилье от государства или предприятия вполне возможно, пояснила агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. Как изменится рынок недвижимости после повышения ключевой ставки

При этом официального списка профессий, представителям которых однозначно положено служебное жилье, по ее словам, не существует.

"Чаще всего претендовать на квартиры от государства могут врачи, учителя, военнослужащие, судьи, сотрудники МЧС, ФСБ, Росгвардии, МВД, СКР, прокуратуры, Налоговой и Таможенной служб, а также депутаты, дворники, лесники, сотрудники леспромхозов и рыболовецких предприятий", — рассказала эксперт.

Это далеко не полный список. Получить жилье от государства, по словам Гусятниковой, могут и представители других профессий: все зависит от потребности и важности конкретного специалиста для предприятия.

"Главное условие получения служебного жилья – в собственности не должно быть другой недвижимости", — акцентировала эксперт.

При этом нужно учитывать, что служебное жилье предоставляется на период службы, а жильцам делается временная регистрация. Эксперты рассказали, как за год изменились цены на ремонт жилья

"По закону служебное жилье нельзя приватизировать, но существует способ, при котором можно легально получить его в собственность – перевести жилье из разряда "служебное" в "муниципальное", после чего оно будет передано работнику по договору социального найма и тогда его можно будет оформить в собственность", — пояснила Гусятникова.

Для такого перевода, по ее словам, нанимателю служебного помещения стоит обратиться к руководству предприятия и сообщить, что он хочет оформить его в собственность. Компания может и отказать – ее право, заявление же рассматривается в течение месяца.

"Также работник может выкупить служебное жилье и, как правило, по ценам гораздо ниже рыночных, но для этого ему требуется отработать какой-то срок (чаще всего, 10 лет)", — пояснила Гусятникова.

Нанимателя, по ее словам, могут и выселить из служебного помещения, если он ухудшает жилищные условия, использует его не по назначению (например, сдает в аренду, устраивает склад и т.п.), имеет задолженность за ЖКХ. Как правило, такие вопросы тоже решаются индивидуально.