МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. В начале марта волатильность на рынке, скорее всего, сохранится. В ближайшие недели при условии отсутствия эскалации вооруженного конфликта и/или введения упреждающих существенных санкций на Россию курс рубля будет колебаться около уровня 75-76 за доллар. Рассчитывать на быстрое разрешение политического кризиса не приходится – чтобы сохранить лицо, сторонам потребуется продолжительное время на поиск нужных компромиссных формулировок и форм взаимодействия. Об этом заявил "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. Нефть на максимуме: вырастет ли следом и рубль

Он подчеркнул, что волатильность рублевого валютного рынка вновь достигла максимальных значений, сравнимых с уровнем во время предыдущей фазы обострения отношений между США и Россией в апреле 2020 года.

"Как и ожидалось, затишье на валютном рынке перед началом Олимпиады оказалось недолгим: слишком велик объем проделанной "подготовительной" работы и противоречий между США и НАТО с одной стороны и России – с другой, чтобы ситуация вокруг Украины могла быстро и безболезненно разрешиться. По этой причине "качели" на рынке, когда рубль в течение одной торговой сессии может на 1,5% подорожать или подешеветь – в зависимости от тона высказываний различных сторон, – в ближайшее время сохранится", — объяснил аналитик.

Из негативных факторов Петроневич особо выделил высокую вероятность провокаций на линии соприкосновения на востоке Украины. Среди позитивных факторов – готовность сторон до последнего придерживаться дипломатических путей разрешения конфликта и постепенное проникновение на Западе идеи о том, что возможное вступление Украины в НАТО в самом деле существенно влияет на безопасность самой России (особенно в контексте продолжительного исторического периода).

"Помимо этого, в пользу рубля выступают и фундаментальные факторы: прежде всего рекордные объемы экспортной выручки при отсутствие валютных интервенций со стороны Банка России", — подвел итог аналитик.