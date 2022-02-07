МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Нестабильность курса рубля по отношению к доллару США, наблюдаемая последние недели, невольно вызывает вопросы о перспективах валютного курса хотя бы в ближайшие пару месяцев. Пока тренд однозначен – рубль дешевеет. Как долго это продлится, выяснял "Прайм".

Часть экспертов выступают за то, что рубль продолжит падение, дойдя до отметки в 80, а то и 90 рублей за доллар. Но другая часть убеждена, что все происходящее – следствие геополитической напряжённости, а на самом деле рубль – одна из наиболее недооцененных валют мира. Так что стоит геополитике отойти в сторону, и рубль "потяжелеет". Кто же прав?

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

"Рубль ослаб в январе по двум главным причинам", — пояснил "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников. Главная из них – сложная геополитическая ситуация, из-за которой нерезиденты продают российские акции и облигации и конвертируют рубли в валюту. "Геополитическая "премия", по его словам, составляет сейчас примерно 8 рублей и в условиях приостановки взаимных обвинений НАТО и России курс рубля мог бы повысится до отметки 70 рублей за доллар, если бы напряженность в политике сошла на нет.

С таким постулатом согласен руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Он считает, что "на курс рубля влияют два фактора – геополитика и цены на энергоресурсы". По его словам, если бы не было разногласий с Западом и трений насчет Украины, доллар при таких ценах на нефть, скорее всего, стоил бы не более 70 рублей, а то и 65 рублей за доллар. Какие продукты и товары подорожают в ближайшее время из-за падения рубля

"Это можно было увидеть в октябре прошлого года, когда нефть в моменте доходила до 86 долларов за баррель, а рубль укреплялся выше 70 единиц за доллар – максимума с июля 2020 года", — напомнил Коган.

С ним согласен доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

"Долгосрочный рост доллара в ближайшие месяцы может быть связан лишь с ростом геополитической напряженности, предсказать степень которой вряд ли возможно с достоверной вероятностью", — убежден Казанский.

"Если всё-таки произойдет военный конфликт, то вероятен новый всплеск паники, в ходе которого доллар на какое-то время поднимется выше 80 рублей", — рассуждает директор департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артём Лютик.

Дальнейшее будет зависеть от масштаба боевых действий и участия в них России. Если открытое вступление России в конфликт всё-таки произойдет, тогда весьма вероятны новые масштабные пакеты санкций со стороны Запада, и ситуацию прогнозировать будет очень сложно. Краткосрочно возможно движение и до 100 рублей за доллар, считает Лютик. Кризис жанра. Как Америка может уронить рубль

Впрочем, по его словам, массированные санкции одновременно приведут и к проблемам у европейской и американской экономик, а также росту цен на ресурсы в мире.

В экстренной ситуации и ЦБ и Минфин вынуждены будут прибегнуть к различным мерам стабилизации – либо ограничению торгов, либо резкому повышению учетной ставки, либо к продаже валюты из резервов. Так что в любом случае опасаться какого-то совсем уж катастрофического сценария для рубля оснований нет. "А если нефть будет по 100 долларов, а доллар по 100 рублей, бюджет сможет себе позволить нивелировать любые проблемы", — полагает эксперт.

К ВЗЛЕТУ ГОТОВ

Главный фактор, играющий на повышение курса рубля – цена на нефть. Но только при условии, что обострение в геополитике сойдет на нет, не говоря уже об отсутствии военного конфликта. Рубль стал самой недооцененной валютой мира по "индексу бигмака"

"При деэскалации конфликта с НАТО и либо продолжении восходящего тренда на нефтяном рынке, либо сохранении цен на текущих уровнях рубль может серьезно укрепиться. В октябре при стоимости барреля в 85-86 долларов доллар стоил менее 70 рублей. Сейчас, при 93 долларах за бочку, доллар стоит 76 рублей. Проблема кроется только в геополитике, и при снижении градуса напряженности, а также при относительно мягком повышении ставок в США и Европе рубль теоретически может временно вернуться к 70 единицам за доллар, но этот рост будет еще одной точкой для закупки валюты – глобально серьезных перспектив для того, чтобы удержаться на этом уровне, у рубля сейчас нет", — пояснил агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

С ним согласен аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев, считающий, что рубль мог бы укрепиться до отметки в 60 рублей за доллар. Но для этого требуется полное исчезновение фактора геополитической напряженности вокруг Украины, сохранение на нынешнем уровне ключевой ставки ФРС США и цена на нефть свыше 100 долларов за баррель".

По данным The Economist, которые приводит Александр Казанский, согласно индексу "Бигмака" рубль на начало 2022 года является самой недооцененной (до 70%) валютой мира, опережая турецкую лиру, индонезийскую рупию, малазийский ринггит, румынский лей и украинскую гривну. Это значит, что повышение ключевой ставки Центробанка России и дорогая нефть в отсутствие геополитической напряженности сыграют в пользу укрепления курса российской валюты.

ТОЧКИ ОТСЧЕТА

Проблема в том, что ситуация с курсом рубля оказалась подвешена на очень чутких "весах". Малейшее колебание нарушит это с трудом удерживаемое равновесие. Все может измениться буквально в считанные дни. Они уже рядом. Какая валюта может рухнуть вслед за турецкой лирой

Ряд экспертов высказываются за то, что если и возможно обострение геополитической напряженности вокруг украинского вопроса, то во время начавшейся Олимпиады в Пекине (4 – 20 февраля). Если вся резкая политическая полемика к концу спортивного праздника сойдет на нет, можно считать, что геополитический фактор не сработал. И рубля "потяжелеет" по отношению к доллару США.

Следующая временная реперная "точка" — март.

В марте о корректировке планов традиционно может заявить ОПЕК+. Например, участники соглашения могут начать наращивать добычу выше оговоренных 400 тысяч баррелей в сутки.

"При текущей напряженности на геополитическом поле снижение может сильно ударить по позициям рубля, закрепив российскую валюту в районе 80 единиц за доллар и подняв выше 90 за евро", — убежден Коган.

Кроме того, "возможно снижение нефтяных котировок через распродажу госрезервов Китая и США, а также снятие санкций с Ирана, который моментально выплеснет на рынок около 2 миллионов баррелей в сутки, чем перекроет весь дефицит топлива на рынке", — считает Верник.

А к концу марта финансисты ждут решения ФРС: будет ли повышена ключевая ставка в США? Если да, то этому примеру могут последовать и центробанки стран Евросоюза, а, стало быть, средства нерезидентов довольно быстро переместятся из развивающихся рынков на развитые.

И в этом случае курсы валют развивающихся стран неизбежно снизятся по отношению к доллару и евро. Если же ключевая ставка ФРС не изменится, а ОПЕК+ промолчит, есть все шансы на укрепление курса рубля уже этой весной.