МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Цены на нефть в последнем месяце зимы упорно тянутся к отметке в сто долларов за баррель. Причин тому несколько: обострение геополитической ситуации вокруг Украины, сокращение вложений в добычу "черного золота" и, как следствие, дефицит на рынке энергоносителей. О том, полезны ли высокие цены на нефть для экономики, в том числе российской — в материале агентства "Прайм". Стоимость Brent превысила $99 за баррель

На фоне признания Россией ЛНР и ДНР, заставившего инвесторов ждать нового раунда антироссийских санкций, многие эксперты ожидают достижения психологической отметки уже в течение торгов вторника. Ничего удивительного в этом нет — неделей ранее нефть уже торговалась и выше $96 за баррель, а в моменте на Лондонской бирже апрельский фьючерс сорта Brent подскакивал до 101 доллара.

Помимо геополитики, рост спроса на нефть имеет под собой фундаментальные основы — аналитики ждут, что после окончания пандемии спрос на сырье вырастет и во втором полугодии составит 100 миллионов баррелей в сутки. Но, конечно, если туризм и авиаотрасль вернутся к "доковидному" состоянию.

СВЕРХПРИБЫЛИ НА СВЕРХБЛАГА

Что означают для российского бюджета высокие цены на нефть? Прежде всего, он получит дополнительные доходы от экспорта энергоносителей. Не будем забывать, что нефтяные котировки пусть не напрямую, но косвенно влияют на стоимость других энергоресурсов, газа и электроэнергии, которые Россия также поставляет за границу. Все эти средства направляются в казну и Фонд национального благосостояния (ФНБ). В ЕС призывают исключить Россию из европейской экономики

Казалось бы, чем больше рублей в бюджете, тем лучше для экономики. Можно поднять зарплаты бюджетникам. На деньги из ФНБ можно увеличить финансирование национальных проектов, от инфраструктурных до медицинских. Но, по мнению специалистов, все эти плюсы перекрывает усиление инфляции.

Ведь деньги не будут лежать мертвым грузом, а направятся в экономику, в том числе, на значимые проекты. Руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин напомнил: согласно заявлениям Минфина России, в течение ближайших трех лет из средств ФНБ планируется выделение около 2,5 трлн рублей. "При этом в планах министерства на текущий год рассматривается выделение от 500 млрд до 1 трлн рублей на финансирование перспективных для экономики проектов. Среди одобренных социальных проектов фигурирует вложение 150 млрд рублей в фонд ЖКХ для развития коммунальной инфраструктуры и замены сетей, перечислил он. Также правительство подготовило перечень перспективных инвестиционных проектов, на которые частично могут быть направлены деньги из ФНБ.

В частности, финансирование на опережающее развитие социально-экономическое развитие Ангаро-Енисейского макрорегиона планируется в размере более 150 млрд рублей. Кроме того, в перечне приводились важные инфраструктурные проекты, реализация которых представляет комплексный эффект для всех областей российской экономики: развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла в Москве, строительство скоростной автодороги М-12 Москва-Нижний Новгород-Казань, строительство скоростной автомобильной дороги Казань-Екатеринбург.

МИР В КОЛЕСЕ ИНФЛЯЦИИ

С одной стороны, дорогая нефть и приток денег в экономику означают, что посковидное оживление рынков продолжается. "Однако этот ценовой марафон, если столь агрессивная динамика роста сохранит свои темпы в перспективе ближайших нескольких месяцев, может трансформироваться и в негатив", — рассуждает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. И это можно применить ко всей мировой экономике.

В первую очередь, такая ситуация будет формировать ценовой пузырь на рынке энергоносителей. Во-вторых, за этим последует дополнительное усиление общего инфляционного давления на мировую экономику.

Экономист особо подчеркнул, что это происходит в ситуации, когда мировые фиксальные и монетарные власти уже применили множество инструментов по снижению инфляции.

Как рассказал агентству Наметкин, основной удар от высоких цен на нефть получат страны-импортеры сырья. "Рост нефтяных котировок приводит к скачку цен на продукцию нефтехимической, химической и другой энергетической промышленности, что в дальнейшем транслируется на иные сектора, например, транспортный и сферу ЖКХ. Все это в итоге приводит к ускорению инфляции, спаду потребительской и инвестиционной активности", — пояснил он.

На экспортеров нефти это тоже влияет, но опосредованно. Так, ускорение инфляции в США, которые являются одним из крупнейших импортеров нефти, приводит к росту процентных ставок на долларовое финансирование. "Ожидаемые шаги ФРС США по подъему учетной ставки также представляют угрозу для российского рынка, провоцируя отток инвестиционного капитала с развивающихся рынков", — пояснил эксперт. Минэнерго не считает, что мировой энергокризис отдалил Россию и Европу

В России рост цен на нефть приведет к росту цен на нефтепродукты: по данным Московской топливной ассоциации (МТА), за неделю с 14 по 20 февраля на столичных заправках фиксировался рост цен на бензин и дизель. Литр марки Аи-92 за прошедшую неделю подорожал на 7 копеек, до 47,86 рубля, Аи-100 — на 8 копеек, до 60,90 рубля. Лишь стоимость Аи-95 не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на уровне 53,03 рубля. Самую сильную динамику продемонстрировало дизельное топливо, его цена выросла на 20 копеек и составила 54,30 рубля за литр.

КТО ЗАТЯНЕТ НЕФТЯНЫЕ ПОЯСА

По мнению Наметкина, дальнейший сильный рост нефтяных фьючерсов ограничен: бесконечно расти им не дадут меры расширенного состава стран-добытчиков ОПЕК по постепенному наращиваю добычи сырья.

"Не исключается возможность дальнейшего увеличения добычи, учитывая текущую рыночную конъюнктуру. Поэтому фактор нефтяных цен уже вряд ли окажет серьезное влияние на глобальную ситуацию с инфляцией в 2022 году", — пояснил он.

Чередниченко, в свою очередь, полагает, что высокие цены на нефть вполне могут вызвать новый скачок инфляции. "Реализация указанной перспективы выглядит все более реальной на фоне того, что цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже уже превысила отметку в 101 доллар за баррель", — напомнил он.

Что может переломить тренд? По мнению экономиста РЭУ, стоит ожидать оперативного вмешательства ОПЕК+ для достижения ценового баланса. Нефтедобывающие страны смогут обсудить сложившуюся ситуацию и привести рынок к "тихой гавани".