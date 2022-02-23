МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Бразильский реал по состоянию на середину февраля укрепился к доллару с начала 2022 года на 7,9% и является несомненным лидером роста среди 24 валют развивающихся рынков. Сигналов того, что основные драйверы, которые стимулируют укрепление реала, ослабевают, пока не видно, поэтому ралли может продолжиться, тогда бразильская валюта станет откровением для участников валютного рынка. Об этом рассказал "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. Стало известно, в какой валюте россияне хранят свои сбережения

Преимущества реала — высокая доходность по сравнению с конкурентами и дешевый фондовый рынок, который продолжит привлекать средства иностранных инвесторов. Ставка в Бразилии составляет 10,75%, а индекс потребительских цен в январе составил 10,4% г/г.

ЦБ Бразилии повысил ставку Selic в феврале на 150 б.п. и вывел реальную доходность в положительную плоскость.

Консенсус аналитиков подразумевает еще более высокие процентные ставки в Бразилии, так как регулятор дал понять, что борьба с инфляцией еще далека до победы, поэтому он продолжит ужесточение денежно-кредитной политики.

Теперь консенсус подразумевает ставки в Бразилии на уровне 12,25% к концу года. Аналитик объяснил, когда стоит покупать и продавать рубли

"Главным драйвером валютных курсов как минимум в первой половине 2022 года будут оставаться ожидания того, как изменятся дифференциалы процентных ставок", — отметил Шульгин.

По его словам, ФРС, согласно ожиданиям, повысит ставку по федеральным фондам в текущем году не менее чем на 150 б.п. Соответственно, многие ЦБ развивающихся рынков будут стремиться сохранить защитный буфер, повышая ставки на фоне тенденции борьбы с инфляцией.

В этом ключе могли бы очень выгодно смотреться представители Восточной Европы (Польша, Венгрия, Чехия), которые также намерены продолжать цикл повышения ставок. Это справедливо и для России, где ключевая ставка при инфляции в январе на уровне 8,7% г/г была повышена 14 февраля до 9,5%, при этом денежный рынок закладывается на повышение ставки еще на 150 б.п.

"Однако геополитическая напряженность вокруг Украины не позволяет воспользоваться привлекательностью реальной доходности, и мы не исключаем, что ситуация может растянуться на месяцы. Поэтому рубль, а также польский злотый, венгерский форинт и крона могут проигрывать бразильскому реалу", — пояснил Шульгин. Куда "уносит" рубль геополитика и как спасти сбережения

Эксперт напомнил, что в Бразилии 2 октября 2022 года состоятся президентские выборы. Опросы показывают, что среди кандидатов лидирует бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва. Последний обещает новые нефтеперерабатывающие заводы для Petrobras, чтобы экспортировать бензин и нефтепродукты, а не сырую нефть.

Также он обещает, что в случае избрания его правительство сохранит национальную почтовую службу в качестве государственной компании. К тому же он сторонник формирования политического альянса, чтобы правительство было более жизнеспособным. Центристская позиция Силвы вызывает энтузиазм и позволяет с оптимизмом смотреть на перспективы реала в среднесрочном горизонте, отмечает Шульгин.

Фундаментальная картина позволяет предположить, что курс бразильского реала выглядит способным вернуться на допандемические уровни. Это означает, что курс доллара к реалу покинет текущий диапазон 6 — 5 реалов за валюту США, который держится с весны 2020 года, и в конечном счете вернется в диапазон 5 — 4 реала за доллар.

"Полный отыгрыш коронавирусной просадки будет означать 4 реала за доллар или рост бразильской валюты на 22% относительно текущих значений. Конечно, укрепление на 22% — это не потенциал исключительно 2022 года, но задел к тому движению мы видим уже сейчас", — подытожил эксперт.