МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Даже при обилии в супермаркетах заграничных овощей и фруктов, которые поставляют к столу круглый год, россияне привыкли использовать в рационе овощи и фрукты, выращенные в России и заготовленные с осени. О том, какие дары природы сохраняют в себе полезные витамины вплоть до конца весны, в беседе с агентством "Прайм" рассказала заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарёва. Назван полезный и дешевый овощ из русской кухни

"Овощи и фрукты могут иметь длительный срок хранения. К таким относят, например, яблоки. Их можно использовать в пищу. Витамин там будет меньше, чем в летний сезон, но в них сохраняется клетчатка, которая необходима нашему организму. Свекла и морковь — тоже могут долго храниться и сохранять полезные свойства. Однако стоит помнить, что полезные свойства сохраняются при правильном хранении", — отметила специалист.

Она добавила, что сезонные овощи всегда лучше, чем несезонные. Врач также напомнила, что сравнивать помидоры и огурцы с морковью, картошкой и свеклой не совсем корректно.

"Это овощи с разным составом и разным содержанием витаминов, минералов и углеводов. В картофеле углеводов заметно больше (17гр), чем в помидорах (3.2 гр)", — пояснила она.

В своем рационе россиянам диетолог посоветовала отдавать предпочтение сезонным овощам, но периодически добавлять несезонные овощи. Тепличные помидоры и огурцы можно употреблять зимой, в них содержится чуть меньше полезных витаминов, чем летом, но тем не менее их можно использовать в пищу, отметила Пигарева.

На вопрос о целесообразности использования в весенний период дополнительных источников витаминов, например, витаминных комплексов, специалист посоветовала принимать такие препараты и детям и взрослым в осенне-зимний период.

"Как правило мы не можем получить все необходимые витамины и минералы из пищи, поэтому лучше восполнять их добавками. В идеале — сделать анализы и подобрать комплекс на основе результатов. Если такой возможности нет, можно выбрать поливитаминный комплекс, но предварительно также нужна консультация врача", — посоветовала врач.