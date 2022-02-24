МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. На фоне усиливающегося геополитического накала в отношениях между Россией и Западом по теме Украины в СМИ возникло немало спекуляций в отношении предстоящего в конце зимы скачка курса доллара по отношению к рублю. Большинство "прогнозистов" убеждено, что противостояние завершится принятием нового пакета антироссийских санкций и взлетом курса к отметке 80-90 рублей за доллар, но фундаментальных оснований для этого нет, пояснил агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников. Эксперт оценил вероятность падения рубля до ста долларов

Есть и другое мнение — если ситуация разрядится, в дело включатся экономические механизмы. Поскольку рубль недооценен, его курс вырастет до отметки в 60-70 рублей за доллар. Верников согласен с тем, что при текущих ценах на нефть и газ и высокой ставке Центробанка России доллар должен стоить в районе 70 или ниже, но пока геополитика мешает.

"Наши власти заинтересованы чтобы продолжились операции carry trade. Иными словами чтобы западные инвесторы брали дешевые кредиты в своих странах и вкладывали эти деньги в российские облигации. Высокая инфляция этим операциям не мешает", — подчеркнул эксперт.

По его словам, эти операции выгодны, когда есть высокий дифференциал между рублевой и долларовой ставками, а он уже есть, но для этих операций важна низкая волатильность рубля, а ее пока нет.

"Следовательно, наши денежные власти будут стараться не допустить скачков на валютном рынке всеми доступными способами, включая словесные интервенции", — заявил Верников.