МОСКВА, 24 февраля. — ПРАЙМ. Обострение геополитической ситуации — не повод скупать продукты, товары и бытовую технику, также нет смысла закупать продукты про запас, уверены опрошенные "Прайм" эксперты. Они советуют сохранять имеющиеся валютные сбережения, а вот покупать новые объемы валюты по текущему курсу лучше аккуратно.

Московская Биржа

Пан или пропал. Что делать, если ваши акции рухнули, а на бирже паника

"Прежде всего, насчет паникерских настроений — их нет. С утра был в нескольких магазинах Москвы, общался с коллегами и соседями. В целом — все относительно спокойно", — поделился наблюдениями заведующий кафедрой маркетинга экономического факультета РУДН Александр Зобов.

Но это — в реальной жизни. Социальные сети — другое дело, там много шума и панических настроений. Но все, что там происходит, по его мнению, нужно оценивать критично.

"Не стоит спешно бежать в магазин и запасаться продуктами — Россия самодостаточна по основным продуктам питания и жизнеобеспечения людей", — напомнил эксперт.

То же самое, по его словам, по финансам и валюте: Россия накопила рекордные золотовалютные резервы — около 700 млрд. долларов США.

"Газ — свой, бензин — свой. Главная ошибка паникеров — скупка валюты по таким диким курсам. В ближайший месяц — два курс доллара и евро упадет, и такие паникеры крупно потеряют. Уверен, что Минфин и Центробанк готовились к этой ситуации и не допустят паники", — убежден Зобов. Главное, по его мнению, это запастись выдержкой и терпением.

В свою очередь, преподаватель программы Цифровая экономика Института мировой экономики и бизнеса РУДН Виктор Дорохов полагает, что все зависит от того, какие у человека есть сбережения и в каких активах. "Технический анализ и фундаментальная ситуация говорит о том, что доллар будет больше 100 рублей. В условиях текущей девальвации рационально хранить сбережения в валюте, полагает он. Доллар и другие валюты следует покупать частями в целях снижения рисков", — убежден Дорохов.

По его словам, можно оценить текущую ситуацию и стратегически, рассмотрев инвестиции в российский фондовый рынок, как долгосрочную перспективу. На текущий момент многие российские компании находятся на минимальных ценовых значениях, установленных российскими биржами.

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Война или новый мир. На рынках энергоносителей началась паника

С другой стороны, на фоне высокой неопределенности дальнейшего развития событий многие эксперты советуют обождать с вложениями в падающие акции. Война непредсказуема, и любой перевес сил одной или другой стороны (а сторон в этом конфликте больше, чем две) будет сильно повышать волатильность, иными словами, цены на все виды активов будут в течение следующей недели многократно меняться, сообщил в беседе с агентством "Прайм" главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

Что касается приобретения другого инвестиционного инструмента — недвижимости — то с большой вероятностью она будет падать в цене, полагает эксперт. "На международном рынке ее стоимость снижается из-за падения курса рубля. При этом, судя по всему, ЦБ РФ продолжит свою политику повышения ключевой ставки, что приведёт к повышению ипотечной ставки, и, как следствие, сделает ипотеку невыгодным инвестиционным инструментом", — заключил Дорохов.