МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Повышение ставок по вкладам — одна из мер поддержки населения, позволяющая если не приумножить, то хотя бы сохранить сбережения. Нести деньги в банк по действующим ставкам довольно выгодно, однако спешить с выбором не стоит: к предложениям, которых сейчас на рынке в изобилии, следует сначала внимательно присмотреться. Эксперт объяснил, стоит ли избавляться от вкладов в валюте

После того, как Банк России в качестве экстренной меры в понедельник повысил ключевую ставку более чем вдвое — с 9,5% до 20% — проценты по вкладам начали поднимать и банки. По последним данным на сайтах кредитных организаций, максимальная доходность остается на уровне 23% годовых, но ситуация может очень быстро меняться.

Выросли и проценты по валютным вкладам, которые ранее были близки к нулевым отметкам: средняя доходность в долларах — 8%, в евро — 7%. Некоторые банки уже успели повысить ставки дважды.

Если мы вспомним историю, в последний раз такое было в 2014 году — тогда на фоне санкций и геополитической напряженности Центробанк тоже резко поднял ставку вдвое до 17% годовых. "Это помогло остановить отток рублевых средств из банков и бегство вкладчиков из рубля в валюту. Надеюсь, что нечто подобное произойдет и сейчас — по крайней мере, действия финансовых властей направлены именно на это", — рассуждает доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов

Некоторые банки уже обозначили промежуточные итоги — они отчитываются о рекордных объемах притока средств на рублевые вклады физлиц за день. Так, накануне "Почта банк" сообщил, за один день собрал месячный объем вкладов. ВТБ с начала недели привлек на вклады и накопительные счета 1,2 трлн рублей, а Сбербанк только за два дня собрал 1 трлн рублей.

Эксперты, опрошенные "Прайм", расценивают этот факт весьма позитивно. "Для тех, кто не успел вложиться в валюту раньше, банковские вклады на текущих условиях — неплохая возможность сохранить сбережения. Это точно лучше, чем покупать валюту по заоблачному курсу", — считает Бадалов.

"Безусловно, хранить деньги на банковском вкладе сейчас — это один из способов защитить свои сбережения. На фоне большой разницы между предыдущей ставкой ЦБ и текущим уровнем это лучше, чем просто держать наличные", — согласна главный аналитик Альфа-банка Наталья Орлова.

По ее словам, сейчас все статданные выходят с опозданием и не отражают быстро происходящих изменений в экономике. Пока неясны реальные масштабы инфляции, но регулятор, как мы видим, упреждающе поднял ставку, что должно минимизировать негативные последствия.

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Ситуация с депозитами не исключение — напомним, что с 2021 года в России действует налог на доход по вкладам. Согласно действующему законодательству, он привязан к размеру ключевой ставки Банка России на 1 января текущего года. Тогда она составляла 8,5%. Исходя из этого, на вклад 1 миллион рублей можно получить налоговый вычет в размере 85 тысяч рублей — это максимальная сумма. Если ваш доход больше, с разницы придется заплатить налог. Аналитик предостерег от попыток открыть вклад по выгодным ставкам

Как подсчитали в Ассоциации банков России (АБР), по итогам 2022 года обязанность по его перечислению может возникнуть у более чем 10 млн россиян. АБР уже направила в адрес Минфина и ЦБ письмо с предложением внести поправку — брать за основу не ставку ЦБ на 1 января, а среднюю за год.

Есть вероятность, что Минфин может инициировать законодательные новации, чтобы доходы по повышенной ставке банковского вклада не облагались налогом, считает Бадалов. Он напомнил, что в 2014 году вводились аналогичные меры — доходы по вкладам по ставкам 18-25% не попадали под налогообложение. Уже вводятся изменения по отмене НДС на золотые слитки, есть вероятность, что экстренные меры коснутся и банковских вкладчиков.

КОГО ПРЕДПОЧЕСТЬ

Опрошенные "Прайм" эксперты затруднились предположить, ждать ли дальнейшего повышения ставок — ситуация слишком непредсказуема и быстро меняется. Банкам, которые попали под блокирующие санкции, нужна как рублевая, так и валютная ликвидность, поэтому они подняли ставки по вкладам в тот же день, в который ЦБ поднял ключевую ставку. Теоретически возможен вариант, при котором регулятор поднимет ставку вплоть до 25%, тогда и вклады в банках вырастут до тех же значений, считает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Названы крупнейшие банки по объему вкладов населения на 1 января

По его мнению, возможен и рост ставок по валютным вкладам — помимо действий Банка России, они зависят от реакции ФРС и ЕЦБ на нарастающую инфляцию и постепенный выход из пандемии.

В текущих условиях сохранять деньги на депозите довольно выгодно. По словам Когана, ситуация на Украине рано или поздно разрешится, поэтому определенный смысл в том, чтобы перекладывать деньги из одного вклада в другой, с гораздо более высокой ставкой есть. "Другое дело, что перед этим нужно внимательно изучить предложения и понять, не будет ли банк манипулировать ставкой, привязывая ее или к внешним факторам, или к ставке ЦБ, а для этого нужно либо самому внимательно прочитать договор, либо привлечь к этому юриста", — объясняет финансист.

Традиционные критерии — размер банка, форма собственности и т.п. — в беспрецедентных условиях, когда санкции введены в отношении России, теряют актуальность.

"Все оказались в равных условиях, поэтому лучший критерий выбора — удобство и лояльность банка именно для вас. Готов ли банк идти на уступки, качество обслуживания, близко ли расположен офис, удобно ли мобильное приложение — все это может стать основой для выбора", — считает Бадалов.

Стоит обратить внимание и на срок действия повышенной ставки по вкладам. Большинство банков предлагают ее на относительно короткий срок — от нескольких месяцев до полугода. Это можно воспринимать, как скрытый позитивный сигнал, что текущая ситуация продлится не очень долго. С другой стороны, если вы хотите получать повышенный доход как можно дольше, стоит выбрать банк, предлагающий его на максимально длинный период времени.

По мнению Орловой из Альфа-банка, держать средства на депозите с повышенной ставкой точно выгодно в ближайшие полгода. Дальнейшие прогнозы делать бессмысленно — нужно следить за развитием ситуации, прежде всего, в сфере геополитики.