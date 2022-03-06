Эксперт Коркка: первым делом произойдет снижение стоимости вторичной недвижимости
МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Сначала начнет снижаться стоимость именно вторичной недвижимости. Во-первых, на нее не распространяются меры господдержки, что на фоне дорожающей ипотеки повлечет за собой сокращение спроса, рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка.
Во-вторых, стоимость вторичного жилья, по словам эксперта, зачастую устанавливается на уровне, не соответствующем реальным параметрам, тогда как ценообразование на новостройки "подчиняется определенным закономерностям". В-третьих, при относительно равной стоимости вторичное жилье "нередко представляет собой варианты с более низкими характеристиками" (износ несущих конструкций и коммуникаций, площадь квартиры, эргономичность планировок), объясняет специалист.
Эксперт отмечает, что в условиях неопределенности предсказать конкретное снижение стоимости не так просто.
"Полагаю, что минимальный размер дисконта на некоторые лоты на вторичном рынке может составить 10%, тогда как на определенные варианты, находящиеся в не лучшем состоянии, в невостребованных локациях, с проблемными документами, он превысит 20-25%", — говорит Коркка.
"Не стоит сбрасывать со счетов и снижение благосостояния населения: продавцы могут снизить цену, чтобы получить необходимые им средства здесь и сейчас", — добавила она.
https://1prime.ru/exclusive/20220306/836276894.html