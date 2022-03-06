МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Сначала начнет снижаться стоимость именно вторичной недвижимости. Во-первых, на нее не распространяются меры господдержки, что на фоне дорожающей ипотеки повлечет за собой сокращение спроса, рассказывает агентству "Прайм" управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка. Россиянам объяснили, где работать, чтобы получить жилье бесплатно

Во-вторых, стоимость вторичного жилья, по словам эксперта, зачастую устанавливается на уровне, не соответствующем реальным параметрам, тогда как ценообразование на новостройки "подчиняется определенным закономерностям". В-третьих, при относительно равной стоимости вторичное жилье "нередко представляет собой варианты с более низкими характеристиками" (износ несущих конструкций и коммуникаций, площадь квартиры, эргономичность планировок), объясняет специалист.

Эксперт отмечает, что в условиях неопределенности предсказать конкретное снижение стоимости не так просто.

"Полагаю, что минимальный размер дисконта на некоторые лоты на вторичном рынке может составить 10%, тогда как на определенные варианты, находящиеся в не лучшем состоянии, в невостребованных локациях, с проблемными документами, он превысит 20-25%", — говорит Коркка.

"Не стоит сбрасывать со счетов и снижение благосостояния населения: продавцы могут снизить цену, чтобы получить необходимые им средства здесь и сейчас", — добавила она.