МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. В условиях высокой волатильности сложно строить прогнозы. Каждый день появляется много важных новостей, способных изменить сентимент. Многое будет зависеть от хода переговоров России с Украиной. В отсутствии деэскалации западные политики мотивированы как можно дольше держать отрасль в напряжении, допуская грозные заявления по поводу санкций в отношении российской нефти. Такое мнение выразил "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Эксперт рассказал, что будет с рублем на следующей неделе

На практике, отметил он, такие ограничения маловероятны, поскольку это подстегнет рост цен и может нанести серьезный ущерб потребителям в США и ЕС. Однако бизнес предпочитает не рисковать, поэтому морские перевозчики, страховые компании и банки, задействованные в мировом нефтетрейдинге, стараются не заключать новых сделок с российской Urals, по крайней мере без существенного дисконта.

"Если такой сентимент сохранится, то цены на нефть могут продолжить рост. Целью может стать уровень максимумов 2011 года в районе 128-130 долларов за баррель. Если же произойдет деэскалация, то цены могут замедлиться и даже продемонстрировать ограниченную коррекцию", — объяснил Галактионов.

В этом случае целевой диапазон может быть не выше 110 долларов за баррель Brent, заключил эксперт.