МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Ввиду сложившейся непростой внешнеэкономической ситуации, а также в преддверии очередного витка санкций укрепления рубля в марте не произойдет, рассказывает агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Как выбрать банк, которому сейчас можно доверить свои деньги

"Прогнозы пока строить довольно затруднительно, однако можно выделить ряд факторов, которые замедлят обесценение рубля в среднесрочной перспективе", — говорит она.

Во-первых, это продолжающийся рост цен на нефть и газ в мире, что, безусловно способствует увеличению российского экспорта и валютной выручки.

Во-вторых, определенный запас прочности даже при замороженных резервах Банка России в других странах, обеспечит накопленный запас золотовалютных резервов, размер которых, по данным на начало февраля, составлял не менее 630 млрд долларов, включая почти 114 млрд долларов ФНБ. Средства ФНБ могут быть эффективно потрачены на поддержание внутренних инвестиций, полагает финансист.

В-третьих, всех экспортёров обязали продавать 80% своей валютной выручки, что также, по мнению Финогеновой, сыграет роль валютной "подушки безопасности" при отсутствии возможности проведения активных валютных интервенций со стороны Центробанка. Эксперты не исключили снижение интереса россиян к валюте

В-четвертых, наступает период уплаты налога на прибыль за 2021 год в российский бюджет, а это "вызовет дополнительный спрос на рубли в ближайшие пару месяцев". И наконец, в-пятых, эксперт напоминает о введенных ограничениях на вывоз золота из страны и запрет на продажу российских ценных бумаг нерезидентами.

"Таким образом, несмотря на влияние геополитических факторов и усиливающиеся санкционное давление кардинального ослабления рубля в 2022 году ждать не стоит, как не стоит ждать и его быстрого возврата к значениям на начало года", — подытожила Финогенова.