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2022
https://1prime.ru/oil/20220304/836270382.html
Цены на нефть показали максимальный недельный рост с мая 2020 года
Нефть
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Мировые цены на нефть завершили прошедшую рабочую неделю максимальным почти за два года ростом, свидетельствуют данные торгов. По итогам недели стоимость нефти марки Brent... ПРАЙМ, 04.03.2022
нефть, энергетика, новости, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть завершили прошедшую рабочую неделю максимальным почти за два года ростом, свидетельствуют данные торгов.
По итогам недели стоимость нефти марки Brent подскочила на 14,5%, до 118,11 доллара за баррель, стоимость WTI — на 20,9%, до 115,68 доллара. Такая недельная динамика стала рекордной с мая 2020 года.