МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть завершили прошедшую рабочую неделю максимальным почти за два года ростом, свидетельствуют данные торгов. Нефть с сюрпризом: санкции уже начали помогать России

По итогам недели стоимость нефти марки Brent подскочила на 14,5%, до 118,11 доллара за баррель, стоимость WTI — на 20,9%, до 115,68 доллара. Такая недельная динамика стала рекордной с мая 2020 года.