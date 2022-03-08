МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Каждая сделка предусматривает свой отдельный набор документов, важных по отдельности и вместе составляющих историю именно этой квартиры. Об этом рассказывает агентству "Прайм" юрисконсульт ИНКОМ-Недвижимость Наталья Киселева. Назван тип жилья, которое подешевеет первым

Тем не менее, по ее словам, есть базовые документы, увидев погрешность в которых стоит задуматься:

— правоустанавливающие документы — квартира должна принадлежать продавцу на законных основаниях, право собственности должно быть зарегистрировано, сами документы "должны быть без подчисток, описок, исправлений, юридических погрешностей";

— паспорт продавца должен быть действительным, без видимых повреждений, нерегламентированных надписей и штампов;

— сопутствующие документы, например, выписка из домовой книги или единый жилищный документ.

"Принципиальным моментом при покупке квартиры является перечень лиц, в ней зарегистрированных и, возможно, сохраняющих право пользования квартирой. Ведь нюансов в каждой квартире достаточно", — отмечает эксперт. Прощай, BMW. На чем мы будем ездить и во сколько это обойдется

Например, квартира куплена несколько лет назад по ипотеке. "Как рассуждают многие: квартиру проверял банк, значит все отлично. Но при сегодняшней покупке возникает необходимость в проверке наличия передаточного акта и расписки по предыдущей сделке. И, соответственно, возникают вопросы: а был ли покупатель в браке, а не выплачивал ли он часть ипотеки средствами материнского капитала?", — разъясняет Киселева.

Юрист также приводит и "более обыденный пример": в квартире установлены счетчики воды, но собственник оплачивает воду не по показаниям, а "усредненно, как он хочет". Долг может быть действительно большим. И даже наличие справки об отсутствии задолженностей не поможет, когда покупатель как добросовестный собственник начнет передавать показания. "Проверить этот нюанс также необходимо до сделки, чтобы не вовлечь себя в ненужные споры после покупки", — заключает специалист.