МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Валютные счета тема актуальная и в спокойные времена, и в кризис. Они позволяют снижать страновые риски, пояснил агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.
По его словам, сейчас актуальная тема — открытие счета в юанях, потому что Китай не входит в список недружественных России стран и проблем с выдачи юаней в бумажной форме не будет.
"Ряд банков в последние дни анонсировал интересные предложения по открытию депозита в юанях", — подчеркнул эксперт.
"При этом большинство экономически развитых стран поддерживает санкции против России и запретили доставлять в нашу страну бумажные банкноты. Поэтому спокойной ситуации со счетами в евро и долларах не будет", — считает эксперт.