МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Валютные счета тема актуальная и в спокойные времена, и в кризис. Они позволяют снижать страновые риски, пояснил агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников. В чем хранить деньги, когда рубль под санкциями, а доллара больше нет

По его словам, сейчас актуальная тема — открытие счета в юанях, потому что Китай не входит в список недружественных России стран и проблем с выдачи юаней в бумажной форме не будет.

"Ряд банков в последние дни анонсировал интересные предложения по открытию депозита в юанях", — подчеркнул эксперт.

Минус валютные счетов состоит в том, том что важно грамотно парировать валютные риски. Для этого необходимо открывать счета в разных валютах и постоянно следить за курсами.

"При этом большинство экономически развитых стран поддерживает санкции против России и запретили доставлять в нашу страну бумажные банкноты. Поэтому спокойной ситуации со счетами в евро и долларах не будет", — считает эксперт.