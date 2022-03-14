МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Власти Германии провозгласили намерение до конца лета отказаться от импорта угля из России. Что это означает для немецкой экономики, учитывая отсутствие явных перспектив компенсировать соответствующие поставки, в том числе за счет импорта природного газа, разбирался "Прайм". Обратный отсчет: как санкции против России роняют евро

ДИВЕРСИФИЦИРОВАТЬ И РЕГАЗИФИЦИРОВАТЬ

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, занимающий также пост главы минэкономики страны, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), что власти планируют к осени добиться полной независимости немецкой энергетики от российского угля, а к концу текущего года — заместить почти всю поступающую из России нефть.

При этом второй по значимости в руководстве страны чиновник не уточнил, какие конкретно меры планируются для достижения этой цели и какие именно объемы угля и нефти он имеет в виду.

Однако Хабек признал, что отказаться от российского природного газа Германии сложно в связи с отсутствием собственных мощностей по приему и регазификации сжиженного продукта (СПГ).

По данным министерства экономики страны, которое возглавляет вице-канцлер, доля российской нефти в совокупном импорте в Германию составляет 35%, угля — около 50%.

Следует заметить, что Хабек в ходе интервью FAZ признал надежность России как поставщика энергоресурсов и указал на отсутствие почвы для опасений перед остановкой экспорта российских энергоносителей. Но уточнил, что Берлин готовится "ко всем сценариям".

Любопытно, что в конце февраля вице-канцлер заявил о необходимости диверсифицировать источники поставок энергоносителей в Германию, чтобы сделать реальным отказ от их импорта из России в перспективе, и сообщил о решении Берлина оперативно построить два регазификационных терминала. А несколько дней назад, беседуя в ходе своего визита в США с журналистом немецкой радиостанции DLF, он уточнил, что предварительные обсуждения о возможных поставках СПГ проводились "не с американскими компаниями". При этом Хабек, говоря о взаимоотношениях с США, добавил: "Мы имеем общие ценности, и американцы должны помочь Европе в этой ситуации".

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ИЛИ КРИЗИС ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ

Сложно сказать, что вице-канцлер подразумевал под фразой об американской помощи, но едва ли Берлину стоит надеяться на реальную поддержку Вашингтона в сфере энергетики. США традиционно жестко отстаивают интересы своих экспортеров в любых ситуациях, включая поставки СПГ (в том числе в Европу), осуществляемые, к слову, исключительно частными компаниями, независимыми от американского государства. И вице-канцлера Германии в этом смысле сложно заподозрить в наивности, учитывая, что в вышеупомянутом интервью радиостанции DLF он признал, что Белый дом стоит на позиции "покупай американское". Добавим: на удобных для американских экспортеров условиях.

Впрочем, договориться о гарантированных поставках в Европу достаточных объемов СПГ из других регионов ни чиновникам Евросоюза, ни преследующему в этом контексте политические цели Белому дому также не удалось. В чем хранить деньги, когда рубль под санкциями, а доллара больше нет

В свою очередь, власти Германии в прошлом году, явно реагируя на давление со стороны США и их восточноевропейских партнеров, под предлогом соблюдения европейской законности затягивали сертификацию трубопровода "Северный поток — 2", по которому планировалось снабжение дополнительными объемами природного газа из России. А в последние дни, уже под предлогом действий России в отношении Украины, Берлин де-факто отказался от реализации проекта, в котором остро нуждаются, в первую очередь, экономики Германии и других стран ЕС.

При этом цены на природный газ, который стал объектом активных спекуляций на биржевых площадках и в связи с этим сильно подорожал в прошлом году как в Европе, так и в Азии, с усилением геополитической напряженности в конце февраля — начале марта достигли новых рекордных максимумов. И несмотря на последовавшее затем резкое удешевление, эксперты убеждены в высокой вероятности дальнейшего удорожания энергоносителя в ближайшие недели или месяцы. Не исключено, что цены на ключевом европейском хабе Title Transfer Facility (TTF) все же достигнут уровня, который соответствует 4000 долларов за тысячу кубометров, и даже превысят его.

Следует заметить: все тот же Хабек в конце февраля пообещал, что в Германии в ближайшее время будет внесен законопроект, который обяжет полностью заполнять расположенные в стране подземные хранилища газа (ПХГ) в период пополнения запасов. Это решение соответствует общей линии ЕС, согласно которой поддержание запасов энергоносителя на высоком уровне является одним из ключевых для всех стран объединения с точки зрения энергобезопасности.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ КРИЗИС

Проблема в том, что решение этой задачи становится невероятным сложным для Берлина: к высокой и крайне волатильной стоимости объемов на спотовом рынке региона, отсутствию перспектив увеличения поставок природного газа по более низким ценам и стремлению в кратчайшие сроки предельно сократить его импорт из России добавляется цель уже к концу лета 2022 года уменьшить поставки в Германию российского угля до нуля. И если учитывать, что эта мера, вероятнее всего, не означает отказа от провозглашенной "зеленой сделки" (то есть означает ничем не компенсируемую остановку части мощностей угольной генерации), можно допустить начало уже в текущем году кризиса в немецкой промышленности и, как следствие — заметного ослабления ведущей экономики Европы.

Однако в основе действий Берлина сейчас лежат, по-видимому, другие мотивы. Эксперимент в зоне риска. Европа забыла главную "фишку" российского газа

"Если есть желание нанести немного ущерба Путину, то — экономить электричество, — заявил вице-канцлер ФРГ. — Но это, конечно, не призыв к гражданам, это политическое обязательство в том числе для меня самого и моего министерства, которое выражается в подготовке необходимых законов и шагов".

В ходе интервью немецким журналистам второй по значимости в руководстве Германии чиновник, в том числе, отметил, что над решением задачи по отказу от энергоресурсов из России правительство страны работает "каждый день, а иногда и каждую ночь". И это неудивительно: отсутствие перспектив получить реальную помощь от кого-либо в вопросе с обеспечением гарантированными объемами энергоносителей по сколько-нибудь приемлемым ценам с каждым днем делает достижение поставленной цели все менее реалистичным.