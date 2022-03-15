Эксперт Ермоленко: доллары можно разместить на банковский депозит или приобрести еврооблигации
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Для того, чтобы доллары не лежали "кирпичом" и обесценивались от инфляции, а приносили доход, можно выбрать несколько способов их вложений. Об этом рассказал агентству "Прайм" начальник отдела персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергей Ермоленко.
По его мнению, можно разместить доллары на банковский депозит.
Это самый доступный и простой способ размещения долларов, который не требует от вас каких-либо знаний либо оплаты услуг брокеров. В условиях дефицита долларов в стране банки существенно повысили ставки по долларовым депозитам — в настоящий момент они достигают 10%", — сказал Ермоленко.
Минус этого варианта заключается в том, что банки готовы разместить ваши доллары только на короткий период времени — 30-90 дней, на 12 месяцев условия уже менее привлекательны — меньше 6%.
Второе, что посоветовал эксперт, — это покупка долларовых еврооблигаций российских эмитентов — "Лукойл", Газпромнефть, "Северсталь" и так далее. Доходности по выпускам 23-24 гг. погашения существенно выше банковских депозитов — более 20%. Но это потребует открытия брокерского счета, получения статуса квалифицированного инвестора и оплаты услуг брокеров, а также есть ограничения по минимальной сумме инвестиций — как правило, не менее $200 000. Однако при таком вложении денежных средств инвестор получит доходность в 2-3 выше, чем по банковскому депозиту и на существенно больший срок.
Третий вариант, который назвал Ермоленко, предполагает заключение сделки репо с брокером, услуга которую предлагают многие брокеры в России. Гибкие условия срока и ставок, по ставкам — это выше банковского депозита, но меньше доходности по еврооблигациям.
Четвертый вариант предполагает, что инвестор рассмотрит возможность продажи долларов и участия в рынке капитала — покупки акций российских компаний за рубли. "Это более сложный вариант, который требует консультаций с брокером для составление сбалансированного портфеля под риск-профиль инвестора", — заметил эксперт.
В любом случае, отметил Ермоленко, инвестор получит обширную консультацию по размещению долларов при обращении за консультацией к брокеру. Брокер учтет потребности клиента, сроки инвестирования и толерантность к риску инвестора и сможет дать профессиональную рекомендацию.
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