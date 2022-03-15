МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Для того, чтобы доллары не лежали "кирпичом" и обесценивались от инфляции, а приносили доход, можно выбрать несколько способов их вложений. Об этом рассказал агентству "Прайм" начальник отдела персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергей Ермоленко. Эксперт объяснил, что делать, если у вас остались доллары

По его мнению, можно разместить доллары на банковский депозит.

Это самый доступный и простой способ размещения долларов, который не требует от вас каких-либо знаний либо оплаты услуг брокеров. В условиях дефицита долларов в стране банки существенно повысили ставки по долларовым депозитам — в настоящий момент они достигают 10%", — сказал Ермоленко.

Минус этого варианта заключается в том, что банки готовы разместить ваши доллары только на короткий период времени — 30-90 дней, на 12 месяцев условия уже менее привлекательны — меньше 6%.

Второе, что посоветовал эксперт, — это покупка долларовых еврооблигаций российских эмитентов — "Лукойл", Газпромнефть, "Северсталь" и так далее. Доходности по выпускам 23-24 гг. погашения существенно выше банковских депозитов — более 20%. Но это потребует открытия брокерского счета, получения статуса квалифицированного инвестора и оплаты услуг брокеров, а также есть ограничения по минимальной сумме инвестиций — как правило, не менее $200 000. Однако при таком вложении денежных средств инвестор получит доходность в 2-3 выше, чем по банковскому депозиту и на существенно больший срок. Эксперт по инвестициям объяснил, какие активы стоит купить сейчас

Третий вариант, который назвал Ермоленко, предполагает заключение сделки репо с брокером, услуга которую предлагают многие брокеры в России. Гибкие условия срока и ставок, по ставкам — это выше банковского депозита, но меньше доходности по еврооблигациям.

Четвертый вариант предполагает, что инвестор рассмотрит возможность продажи долларов и участия в рынке капитала — покупки акций российских компаний за рубли. "Это более сложный вариант, который требует консультаций с брокером для составление сбалансированного портфеля под риск-профиль инвестора", — заметил эксперт.

В любом случае, отметил Ермоленко, инвестор получит обширную консультацию по размещению долларов при обращении за консультацией к брокеру. Брокер учтет потребности клиента, сроки инвестирования и толерантность к риску инвестора и сможет дать профессиональную рекомендацию.