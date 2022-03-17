Эксперт Коган: кредитные каникулы положены тем, кто оформил заем до 1 марта и чей доход упал на 30%
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Кредитные каникулы — это инструмент, которым могут воспользоваться заемщики, получившие кредит до 1 марта текущего года, и которые из-за начавшегося кризиса потеряли более 30% доходов. По программе каникул есть определенные лимиты, рассказывает агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
По кредитным картам сумма займа, по его словам, должна составлять не более 100 тысяч рублей, по потребкредитам — до 300 тысяч, по займам на автомобили — до 700 тысяч рублей. По ипотеке получить каникулы можно, если ее общая сумма не превышает 6 миллионов рублей для Москвы, 4 миллиона для Московской области, Ленинградской агломерации и Дальнего Востока и 3 миллиона для остальных регионов РФ.
"Максимальный срок кредитных каникул — полгода, но можно запросить как снижение размеров платежей, так и меньший срок", — уточняет эксперт.
Индивидуальные предприниматели также могут воспользоваться кредитными каникулами при сумме займа до 350 тысяч рублей, но этот субъект предпринимательства должен осуществлять свою деятельность в одной из нижеперечисленных отраслей — обрабатывающее производство, торговля оптовая, розничная, транспортировка, хранение и деятельность в области информации и связи, объясняет Коган.
Кредитные каникулы в пандемию помогли почти полностью восстановить платежеспособность клиентов в первую очередь в ипотечном секторе — это, как правило, самый затратный долг для домохозяйств. "При этом нужно понимать, что сейчас этот кейс из-за демарша западных компаний будет еще более востребован и также должен позитивно отразиться на будущей платежеспособности населения, если у ЦБ и правительства РФ получится обуздать резко растущую инфляцию, иначе часть доходов, которая должна была уходить на погашение кредита, будет тратиться на другие сферы жизнедеятельности", — заключил Коган.
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