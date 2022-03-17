МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Кредитные каникулы — это инструмент, которым могут воспользоваться заемщики, получившие кредит до 1 марта текущего года, и которые из-за начавшегося кризиса потеряли более 30% доходов. По программе каникул есть определенные лимиты, рассказывает агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Купи-продай: что сейчас делать с деньгами

По кредитным картам сумма займа, по его словам, должна составлять не более 100 тысяч рублей, по потребкредитам — до 300 тысяч, по займам на автомобили — до 700 тысяч рублей. По ипотеке получить каникулы можно, если ее общая сумма не превышает 6 миллионов рублей для Москвы, 4 миллиона для Московской области, Ленинградской агломерации и Дальнего Востока и 3 миллиона для остальных регионов РФ.

"Максимальный срок кредитных каникул — полгода, но можно запросить как снижение размеров платежей, так и меньший срок", — уточняет эксперт.

Индивидуальные предприниматели также могут воспользоваться кредитными каникулами при сумме займа до 350 тысяч рублей, но этот субъект предпринимательства должен осуществлять свою деятельность в одной из нижеперечисленных отраслей — обрабатывающее производство, торговля оптовая, розничная, транспортировка, хранение и деятельность в области информации и связи, объясняет Коган.

Кредитные каникулы в пандемию помогли почти полностью восстановить платежеспособность клиентов в первую очередь в ипотечном секторе — это, как правило, самый затратный долг для домохозяйств. "При этом нужно понимать, что сейчас этот кейс из-за демарша западных компаний будет еще более востребован и также должен позитивно отразиться на будущей платежеспособности населения, если у ЦБ и правительства РФ получится обуздать резко растущую инфляцию, иначе часть доходов, которая должна была уходить на погашение кредита, будет тратиться на другие сферы жизнедеятельности", — заключил Коган.