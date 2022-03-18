МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Последнее время технология VPN демонстрирует взрывной рост популярности: она легальна и позволяет пользоваться заблокированными соцсетями и информационными ресурсами. Но технически VPN может нести ряд опасностей для пользователей, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

Речь идет, в первую очередь, о бесплатных сервисах, доступных для свободного скачивания, уточняет он. Эксперты указали на последствия активного использования VPN в России

Сама технология VPN — "виртуальная частная сеть" — предполагает защищенный канал связи, изначально предложенный для взаимодействия коммерческих структур.

"Однако бесплатные сервисы зачастую без нашего ведома передают массу информации о конкретном пользователе, использующего VPN, в том числе логины, пароли и персональные данные. При этом перечень организаций, заинтересованный в подобной информации крайне велик", — указывает эксперт.

Эта ситуация, по его словам, вполне объяснима: когда вы платите за услугу, ваши деньги идут на технические расходы, зарплаты сотрудников и прочее. "Бесплатный же сервис должен монетизировать свою работу, и в данном случае обилие рекламных вставок при использовании VPN-сервиса — самый безобидный вариант", — полагает Кашкин. Аналитик предупредила, что VPN не спасает от кражи персональных данных

Также следует учитывать, что VPN-сервис может представлять собой как конфигурацию телефона для перенаправления трафика на внешний сервер, так и программное решение. В случае последнего — это установка файла на смартфон и предоставление разнообразных разрешений (доступ к фото и видео, доступ к сетям и т.д.). "В таком случае, особенно если файл скачан с сомнительного источника, возможен несанкционированный доступ к данным вашего смартфона", — предупреждает специалист.

Использование платных VPN-сервисов также не гарантирует стопроцентной безопасности. Однако в этом случае вероятность стать жертвой киберпреступников или навязчивых маркетологов действительно меньше, резюмирует Кашкин.