МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Иностранные препараты из продажи не исчезнут — таких предпосылок в настоящее время нет и, скорее всего, они не возникнут. Вместе с тем, сейчас есть определенные перебои в поставках, в том числе связанные с ажиотажным спросом, рассказывает агентству "Прайм" директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Эксперт объяснил, почему не стоит закупать лекарства впрок

Эксперт поясняет, что если спрос возрастает кратно на какие-то продукты, то никакие запасы, находящиеся в товаропроводящей цепочке, не смогут закрыть этот ажиотаж.

"Если раньше в аптеку приходило условно пять человек в день за инсулином, а теперь 50-100, понятно, что товаропроводящая цепочка к таким объемам не готова. Ясно и то, что отдельные люди, которые за этим товаром обращаются, могут столкнуться с тем, что его просто не будет в конкретный момент времени", — отмечает он.

Конечно, и дистрибьюторы, и аптеки "на эту ситуацию реагируют, но их возможности в этом отношении ограничены". Производители тоже не всегда могут быстро кратно нарастить объемы отгрузок — это и логистически сложная задача, но кроме того одномоментный слив всего объёма товара повышает риск дефицита в будущем, объясняет Беспалов.

Однако ажиотаж не будет длиться бесконечно. "В ближайшие 2-3 недели ситуация с точки зрения ажиотажа будет сходить на нет, — люди сделают запасы по критически важным позициям для жизнеобеспечения и поддержания здоровья в отношении хронических заболеваний — и система обеспечения заработает в более ритмичном варианте. Вряд ли ситуация будет такой же спокойной, как и в докризисные времена, но поставки, скорее всего, нормализуются", — заверил специалист. Дан прогноз, какие медицинские услуги подорожают из-за санкций

По его мнению, текущую ситуацию все же нельзя назвать дефицитом — товар есть и у дистрибьюторов, и на складах производителей. В обычных условиях на разных этапах товаропроводящей сети хранится до полугодовой потребности, но в условиях кризиса эти запасы препаратов могут быть сравнительно быстро израсходованы. Поэтому основная задача — не допустить полного вымывания таких препаратов со складов, чтобы их хватило всем, кому они действительно необходимы, считает эксперт.

"Сейчас есть определенные ограничения по отпуску отдельных продуктов питания, например сахара, возможно, что-то подобное потребуется делать и в отношении лекарственных препаратов", — полагает Беспалов. При этом для пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, достаточным объемом является запас, рассчитанный на период от 3 до 6 месяцев, он позволяет решать проблемы с возможными перебоями в поставках.

"Сейчас необходимо минимизировать ажиотаж, уменьшить панические настроения — тем более, реальных предпосылок к остановке поставок фармацевтической продукции не существует — никто из значимых поставщиков не говорит о возможности приостановки поставок в качестве санкционных мер. А если товар будет у производителей, значит, он будет и в товаропроводящей цепочке, а ситуация с перебоями будет решаться в рабочем режиме", — заключает Николай Беспалов.