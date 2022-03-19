МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Американский доллар перестает быть главной валютой на планете, заявил в интервью агентству "Прайм" начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.

"Невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны заставляет ведущие страны обеспечивать инвестиции и собственное развитие самостоятельно", — пояснил он.

Глобальные организации типа МВФ, Всемирного банка и ВТО теряют свою значимость, добавил эксперт и пояснил, что первые ласточки этого полетели еще 7 лет назад.

"Тогда Китай стал активно продвигать свою валюту, да так лихо, что МВФ в срочном порядке вынужден был включить юань в корзину ключевых валют. Понемногу страны (Китай, Индия, Россия и ЕС) стали сокращать долю расчетов в долларах и переходить на свои валюты", —отметил Шеин.

Центральные банки этих стран, соответственно, стали снижать долю американской валюты в своих резервах, наращивая позиции в юанях, рупиях, евро и золоте. Эксперт оценила шанс удержать курс 100 рублей за доллар

Только за прошлый год центробанки увеличили спрос на благородный металл на 80% по сравнению с 2020, напомнил собеседник агентства.

"Россия тоже не отстает. Если в 2013 году в расчетах между нами и странами BRICS доллар составлял почти 100%, то по итогам 2020 года доля американской валюты сократилась до 10%", — рассказал специалист.

Также наша страна значительно сократила долю долларов в своих резервах.

Помимо этого, была создана своя альтернативная долларовой платежная система "Мир", а также СПФС, которая является аналогом системы SWIFT, подытожил инвестстратег.