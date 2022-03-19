МОСКВА, 19 марта — ПРАЙМ. Скупка первоочередных продуктов питания — это стереотипная история, оставшаяся в России еще с советских времен. Тогда любое сообщение о каком-либо кризисе или неурожае провоцировало огромные очереди за продуктами первой необходимости. Никаких оснований для массовой скупки сахара нет, и он вернется на полки магазинов, как только уляжется ажиотаж, пояснил агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. 

Гречневая крупа

Песков не советует скупать гречку и сахар

Он напомнил об очередях в магазинах техники в 2014-м, скупку гречки и предметов гигиены в 2020-м. И исчезновение сахара с полок магазинов, по его мнению, — это тоже объясняется паникой населения.

"Сахар, безусловно, подорожал, и достаточно прилично — килограмм доходит до 80 — 85 рублей. Но дорожают абсолютно все продукты, правда, такого же спроса на макаронные изделия или подсолнечное масло нет", — подчеркнул эксперт.

По сахару, по его мнению, есть определенные проблемы с завозом из-за рубежа и уже слышны ультиматумы от кондитеров относительно повышения итоговых цен на сладости и выпечку, поскольку дорожают ингредиенты для создания итоговой продукции.

Сахар

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"К повышению цен приводит инфляция, удорожание топлива, рост цен на ЖКУ, но де-факто реальной проблемы для появления дефицита сахара в стране нет. Ситуация объясняется только тем, что некоторые продукты питания раскупаются с таким ажиотажем, что работники магазинов не успевают выставить их на полки, а завозы различной продукции происходят не каждый день", — убежден Переславский.

Чем вызван ажиотаж населения, не ясно. Реальных причин для того, чтобы скупать сахар мешками, корзинами, упаковками, по его мнению, нет — он никуда не исчезнет с полок.

"Текущий дефицит — это чисто рукотворная история, причем созданная самими же гражданами", — считает он.