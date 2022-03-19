МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. К исчезновению тех или иных товаров на полках отечественных магазинов уже даже привыкли. Даже в отсутствии кризисов и санкций наблюдались перебои с теми или иными продуктами. А уж в неспокойные времена такое случается с завидной регулярностью. В 2014 году стояли немалые очереди за бытовой техникой, население в массовом порядке скупало гречку, а в 1990-е это были спички, соль и т.д. Сейчас очередь сахара. Агентство "Прайм" поинтересовалось у экспертов, чем вызвано исчезновение сахара с полок магазинов и когда он может появиться. Эксперт дал прогноз, когда в магазины вернется сахар

ТАЩАТ МЕШКАМИ

Скупка первоочередных продуктов питания — это стереотипная история, оставшаяся в России еще с советских времен. Тогда любое сообщение о каком-либо кризисе или неурожае провоцировало огромные очереди за продуктами первой необходимости. Сметали с прилавков соль, спички, гречку, в 2014 году — бытовую технику.

Сейчас мы также видим ажиотажный спрос, вызванный совершенно нормальным стремлением людей сделать запасы в условиях непредсказуемости и резко меняющегося курса рубля. Между тем, реальных причин для того, чтобы скупать сахар мешками, корзинами, упаковками, нет — он никуда не исчезнет с полок, уверены эксперты.

"Впереди период заготовок, так что можно ожидать новой активизации населения по закупке продуктов питания, и сахар тут тоже важен. Несколько запоздалая стабилизация курса, с чересчур резким его изменением повлияла на стремление сделать запасы "пока цены не выросли", а потом и "пока есть", — рассуждает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Он напомнил и про введение некоторыми торговыми сетями правила "не более такого-то числа единиц товара в одни руки", простимулировавшего обратный эффект. "Эффект искусственно создаваемого дефицита побудил производителей придержать товар и продать его дороже, привязав отпускные цены к доллару, как условной единице", — отметил эксперт.

САХАР ЕСТЬ

Потребности в сахаре российского рынка собственное производство в стране может удовлетворить в достаточном объеме, уверены эксперты. При ежегодных объемах производства сахара в стране на уровне 6-7 миллионов тонн объемы импорта за последние 10 лет сократился с 600 тысяч до 180 тысяч тонн. Матвиенко призвала россиян не скупать в панике гречку и сахар

"На протяжении 2016 — 2019 годов в стране сложилось перепроизводство сахара. В 2019 году оно достигло цифры в 7,3 миллиона тонн, что привело к снижению цены. Это, в свою очередь, привело и к снижению рентабельности производства у производителей сахара. И в августе 2020 года (к этому моменту был достигнут максимум товарных запасов сахара) некоторые сахарные заводы даже приостановили свою деятельность, не желая реализовывать сахар ниже себестоимости", — напомнила доцент экономического факультета РУДН Татьяна Крейденко.

Это, в свою очередь, привело к снижению посевной площади культуры. Ситуация в 2020 году осложнилась и погодными условиями. В результате чего валовый сбор сахарной свеклы снизился почти на 17%.

Производство сахара в России из сахарной свеклы урожая 2021 года составило более 5,6 миллионов тонн, что на 400 тысяч тонн больше, чем в 2020-м году. То есть потенциал для роста объемов производства теперь появился.

"Де-факто реальной проблемы для появления дефицита сахара в стране нет. Ситуация объясняется только тем, что некоторые продукты питания раскупаются с таким ажиотажем, что работники магазинов не успевают выставить их на полки, а завозы различной продукции происходят не каждый день", — считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

НЕ УПУСТИТЬ ВЫГОДУ

Ситуацию осложнило то, что производителям надо срочно возмещать потери и упущенную выгоду от недавнего регулирования цен. Они решают свои задачи в условиях, когда социальной ответственности уделяется мало внимания, полагают эксперты. Получается, что в крупных сетях цена сахара низкая или его нет на прилавке потому, что государство следит за ценообразованием на базовые продукты. В малых сетях заветный товар есть, но цена высокая. Минсельхоз исключил привязку цен на сахар к валюте

Конечно, дорожают все продукты, и сахар не исключение — цена килограмма на прилавках доходит до 80 — 85 рублей. Правда, такого же спроса на макаронные изделия, рис или подсолнечное масло нет. Что также подтверждает — речи о нехватке продуктов нет, все дело в ажиотаже, подогреваемом недобросовестными спекулянтами.

По мнению Верникова, государство будет ограничивать рост стоимости сахара потому, что всплеск цен носит спекулятивный характер. "Достаточно продавцов, которые хотят нажиться на панике. Думаю, что через месяц стоимость сахара не повысится и не удивлюсь, если она снизится. Любителями нажиться на панике занимается прокуратура, кроме того запасы сахара в стране большие и введен временный запрет на его экспорт", — заключил он.