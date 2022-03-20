МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. На минувшей неделе спекулятивная активность на нефтяном рынке снизилась, что позволило котировкам вернуться в район 100-110 долларов за баррель. Тревоги, связанные с ограничениями на поставки российской нефти, постепенно снижаются. Об этом рассказал "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Аналитик спрогнозировал курс рубля на следующей неделе

Он также отметил, что российская Urals пока продолжает торговаться с серьезной скидкой. СМИ сообщают о том, что Россия активно ведет переговоры с Индией о поставках нефти с дисконтом до 20%.

При этом, продолжил Галактионов, в фокусе внимания продолжают оставаться переговоры России с Украиной. Стороны ограничиваются сдержанными комментариями, указывая на прогресс, но от конкретных заявлений пока воздерживаются.

"В случае дальнейшей деэскалации напряженности котировки Brent могут консолидироваться в районе 100-105 долларов за баррель. Однако при новом витке геополитического обострения нельзя исключать еще одного скачка к 120-125 долларам за баррель", — считает эксперт.