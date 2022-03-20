МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. На минувшей неделе спекулятивная активность на нефтяном рынке снизилась, что позволило котировкам вернуться в район 100-110 долларов за баррель. Тревоги, связанные с ограничениями на поставки российской нефти, постепенно снижаются. Об этом рассказал "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.
Он также отметил, что российская Urals пока продолжает торговаться с серьезной скидкой. СМИ сообщают о том, что Россия активно ведет переговоры с Индией о поставках нефти с дисконтом до 20%.
При этом, продолжил Галактионов, в фокусе внимания продолжают оставаться переговоры России с Украиной. Стороны ограничиваются сдержанными комментариями, указывая на прогресс, но от конкретных заявлений пока воздерживаются.
"В случае дальнейшей деэскалации напряженности котировки Brent могут консолидироваться в районе 100-105 долларов за баррель. Однако при новом витке геополитического обострения нельзя исключать еще одного скачка к 120-125 долларам за баррель", — считает эксперт.