МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. "Точка невозврата" для доллара, как для единственной резервной и торговой валюты, пройдена, и поиск его замены уже активно идет. О переходе на национальные валюты во взаимных расчетах за последние недели заявили разные страны — от Турции и Бразилии до Китая и Индии. И речь шла не только о расчетах с Россией, но и расчетах с другими странами и между собой, пояснил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко. Выкрутились. США попали в "дефолтную ловушку" из-за России

"Всех их пугает тот факт, что экономика США достигла исторических максимумов по государственному долгу и он продолжает расти и есть понимание, что вернуть такой долг — нереально. Особенно для экономики, которая переходит в рецессию", — убежден Клопенко.

Нельзя, по его мнению, недооценивать последствий от блокировки российских активов на Западе, а это 300 миллиардов долларов.

"Это беспрецедентный поступок означающий политический дефолт США, расписавшихся в отсутствии гарантий безопасности резервов третьих стран. Такая ситуация не может устраивать крупнейших держателей американских ценных бумаг и валюты, таких как арабские страны и Китай. 2022 год станет годом массового ухода стран из сбережений в ценных бумагах и валюте США", — считает Клопенко.

По его мнению, снижение доли доллара и ценных бумаг США в международной торговле и резервах, даже в незначительном объеме (хотя бы на 10%) приведет к ускорению инфляции в самих США и запустит волну нового финансового кризиса. Если такое снижение случится в этом году, а шансы на это крайне высоки, считает эксперт, то это совпадет с процессом сдувания "финансового пузыря" на американской бирже, что усилит масштабность кризиса в разы.

Это, в свою очередь, ускорит процесс вывода из долларов и ценных бумаг США международных активов третьих стран, уверен эксперт. По его словам, Россия благодаря беспрецедентным санкциям, которые фактически полностью изолировали ее от финансовой системы США, будет одной из тех стран, которые пострадают от такого развития событий меньше всех и даже могут стать одним из бенефициаров трансформации мировой финансовой и экономической системы.