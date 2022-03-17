МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ, Елена Гуринович. В последние дни сразу несколько стран заявили, что хотят уйти от использования американской валюты в своих расчетах. Китай заявил о старте переговоров с Саудовской Аравией о купле-продаже нефти в юанях, Индия и Россия обсуждают возможность транзакций за поставленные товары в рупиях и рублях. О том, потеряет ли доллар статус главной резервной валюты в мире и в чем теперь будут оценивать баррель нефти, агентство "Прайм" опросило экспертов. Выстрел в голову: что будет с теми, кто тронет золотой запас России

Во вторник издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Китай и Саудовская Аравия ведут переговоры о продаже нефти с расчетами в юанях. Напомним, что королевство в последние годы прочно делит первое и второе места с Россией в качестве крупнейших стран-экспортеров нефти, а Китай закупает порядка 25% этого сырья, экспортируемого арабской страной.

ПАРА БАРРЕЛЬ/ДОЛЛАР

Соединенным Штатам удалось в середине 20 века привязать доллар к основному сырьевому товару того времени — нефти. В том числе за счет этой договоренности "американец" закрепил за собой статус главной мировой резервной валюты: если расчеты за сырье идут в долларах, соответственно, эта валюта получает самый большой объем денежного оборота.

До 1976 года доллар был привязан к золоту и не подвергался сильным скачкам инфляции, а вслед за ним — прочие валюты. Такая расстановка сил устраивала и США, и другие страны. Экспортеры нефти оказались главными получателями американской валюты. Страны-импортеры должны были пополнять свои счета долларами для оплаты покупки сырья, продавая свои товары другим странам, опять же, в "баксах". Выкрутились. США попали в "дефолтную ловушку" из-за России

ФРС защищал нацвалюту от скачков инфляции, регулируя ставку: например, в начале 1980х годов ее подняли до 14% в ответ на скачок цен и обвал нефти. Штаты тем самым допустили рецессию в экономике страны, но удержали валюту от девальвации. Именно это было нужно, чтобы сохранить статус главной резервной валюты: покупательская способность доллара, а вместе с ним и резервов других стран практически не изменилась.

КОЛЕСНИЦА ПАНДЕМИИ И ДРУГИЕ ФАКТОРЫ РАЗВОРОТА

Все так тянулось бы и дальше, но вмешалась пандемия: за последние два года баланс ФРС США вырос с $4.1 трлн до $8.9 трлн, а инфляция составила небывалые за последние 40 лет 7,9%. И все это на фоне ускорения мировой инфляции, когда дорожали и энергоносители, и продовольствие, и металлы. Однако на этот раз ФРС не стал спешить поднимать ставку, спасая тем самым активы доллароориентированных стран.

По последним данным Минфина США, на январь текущего 2022 года больше всего облигаций американского казначейства (госдолга) находилось у Японии ($1,303 трлн), Китая ($1,06 трлн), Великобритании ($608,8 млрд), Люксембурга ($310 млрд) и Ирландии ($308 млрд); у России в эти бумаги вложено $4,503 млрд. Общий объем инвестиций нерезидентов в US Treasuries составил $7,661 трлн.

ХЛОП — И ВСЕ АРЕСТОВАНО

Китай как одна из стран с наивысшим количеством вложений, номинированных в американской валюте, почувствовал эту инфляцию в полной мере. Пекину не добавляет уверенности и ситуация с арестом российских золотовалютных резервов, запретом на транзакции в долларах через SWIFT и отказом работать с российскими банками платежных систем Visa и Mastercard. Кроме того, в Россию запретили ввоз наличных долларов.

Итак, Китай, как и прочие страны-держатели резервов, получили от антироссийского поведения Запада однозначный сигнал. Мало того, что покупательская способность Поднебесной не гарантирована больше стабильностью доллара, так еще и активы могут быть заморожены.

В последние годы китайский бизнес уже испытывал на себе "тяжелую руку американских регуляторов": соцсеть Tiktok в бытность Трампа президентом заставили продать, чтобы сохранить американский рынок, а продукцию компании Huawei внесли в "черный список" и запретили вести дела в США якобы из-за обвинений в промышленном шпионаже. Поэтому действия с Россией только усиливают желание увести экономику от доллара куда подальше.

По мнению ведущего аналитика отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, все текущие сообщения о переговорах по поводу использования в международной торговле иных валют, отличных от доллара США, стоит рассматривать в контексте событий, происходящих с Россией.

"Заморозка валютных резервов РФ привела к тому, что во многих странах, где существуют, или могут проявиться противоречия с Европой, или США, усилились желания по диверсификации валютных поступлений. Как минимум, это отвечает условиям поговорки американских фермеров: "не стоит хранить все яйца в одной корзине", — поясняет он.

Это не первые переговоры Китая и Саудовской Аравии, напоминает собеседник агентства, стран

ы периодически возвращаются к этому вопросу последние несколько лет. Он не исключает, что они также использовались в качестве давления на Вашингтон. Но теперь процесс может быть форсирован.

КОГДА ДОГОВОРЯТСЯ

Конкретные сроки зависят от политической воли и переговорной активности, но речь может идти неделях или месяцах.

Саудовская Аравия делит с Россией первое и второе места по объёмам поставок нефти, это порядка 1,6-1,8 млн баррелей нефти в сутки. В текущих ценах это порядка $160-$180 млн, сумма, которую нельзя назвать катастрофичной для доллара. "Но сам факт возможности торговли в иной валюте будет стимулировать движение в данном направлении. Тем более, юань уже входит в корзину валют МВФ и расширение резервов, включая средства суверенных фондов, за счёт китайской валюты выглядит вполне логичным действием", — прогнозирует Кочетков.

КНР закрывает около 25% своей потребности нефти в Саудовской Аравии. В прошлом году Поднебесная приобрела 128 млн тонн или 938 млн баррелей. В денежном выражении это примерно $70,36 млрд, рассказал аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

ПОШАТНУТЬ НЕЛЬЗЯ ОБРУШИТЬ

Нынешняя ситуация с отказом от доллара во взаиморасчетах не уникальна: доллар не используют в своем товарообмене Китай и Австралия. Не трать деньги: почему жилье становится токсичным активом

В национальных валютах КНР торгует также с Японией и Индией, а Япония — с Бразилией. От использования долларов во взаиморасчетах ранее стали отказываться латиноамериканские государства: Боливия, Венесуэла, Гондурас, Куба, Никарагуа, Эквадор. Когда расчеты выгоднее проводить в национальных валютах, страны это делают. Иногда сюда примешивается тема политического противостояния Америке", — пояснил он.

Однако товарооборот Китая и США номинирован в долларах. Соответственно, две крупнейшие экономики мира завязаны на "зеленые": в 2021 году этот показатель превысил $6 трлн. То есть, пока этот тренд не переломится, доллар резких шоков на посту главной резервной валюты мира не почувствует.

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС ЮАНЯ

В 2021 году товарооборот России с Китаем составил $140,7 млрд, увеличившись на 35,33% по сравнению с 2020 годом. "Важно, что Россия закупает у Китая больше, чем поставляет ему сама. То есть сальдо торгового баланса России с Китаем в 2021 году было отрицательным в размере $4,64 млрд. Что будет делать Китай с этой разницей, если она будет выражена в рублях, сказать сложно", — отмечает представитель "Финама". Перекроят рынок. Кто нацелился на место западных компаний в России

Несмотря на такие недочеты, принятие окончательных решений может быть ускорено необходимостью проведения платежей в юанях, так как долларовые операции для российских банков и компаний затруднены. Таким образом, почти весь объём импорта и экспорта может быть переведён в китайские юани. "Вряд ли нестабильный рубль будет привлекателен для накопления в ближайшее время. Поэтому он будет использоваться лишь в промежуточных расчётах", — прогнозирует Кочетков.

Все это может способствовать укреплению юаня на мировой арене. Вопросами торговли в отличных от доллара валютах и диверсификации своих резервов могут озаботиться такие страны, как арабские производители нефти ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия, Индия, страны юго-восточной Азии, Южной Америки. "Собственно, все государства, вовлечённые в китайский проект "Нового шёлкового пути" могут быть заинтересованы в расширении роли юаня в своих резервах, так как сотрудничество в рамках этого проекта предполагает взаимное увеличение торговли. Соответственно, использование наиболее близкой экономической валюты основного спонсора процесса было бы логичным", — подытожил представитель "Открытия".