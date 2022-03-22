Эксперт Верников: возможные санкции, "кредитные пузыри" и перебои с поставками могут уронить юань
МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Юань является резервной валютой, экономика Китая развивается — и это хорошо. Но есть и минусы. Так, экономика Поднебесной экспортоориентирована, и в случае начала мирового кризиса Китай не сможет поставлять на мировой рынок прежнее количество товаров. Это ударит по юаню, соответственно, потеряют те, кто открывает вклады в этой валюте, рассказывает агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.
Еще один недостаток, по его словам, состоит в том, что на протяжении многих лет происходит противостояние Китая и США.
"Есть информация, что Китай в скором времени намерен решить территориальную проблему и присоединить Тайвань. Это несет в себе большие геополитические риски и риск обрушения юаня", — поясняет эксперт.
Кроме того, есть "риск проблем из-за большой закредитованности китайских предприятий и банков". Могут начать лопаться "кредитные пузыри", и инвесторы "будут в страхе продавать китайские компании, что ударит по юаню".
"Размер экономики Китая огромный, но все же она принадлежит к группе развивающихся стран. Но развивающиеся страны и их валюты наиболее чувствительны к оттоку инвестиций", — указал Верников.
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