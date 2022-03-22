МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Юань является резервной валютой, экономика Китая развивается — и это хорошо. Но есть и минусы. Так, экономика Поднебесной экспортоориентирована, и в случае начала мирового кризиса Китай не сможет поставлять на мировой рынок прежнее количество товаров. Это ударит по юаню, соответственно, потеряют те, кто открывает вклады в этой валюте, рассказывает агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников. Финансист объяснил, когда юань станет господствующей валютой

Еще один недостаток, по его словам, состоит в том, что на протяжении многих лет происходит противостояние Китая и США.

"Есть информация, что Китай в скором времени намерен решить территориальную проблему и присоединить Тайвань. Это несет в себе большие геополитические риски и риск обрушения юаня", — поясняет эксперт.

Кроме того, есть "риск проблем из-за большой закредитованности китайских предприятий и банков". Могут начать лопаться "кредитные пузыри", и инвесторы "будут в страхе продавать китайские компании, что ударит по юаню".

"Размер экономики Китая огромный, но все же она принадлежит к группе развивающихся стран. Но развивающиеся страны и их валюты наиболее чувствительны к оттоку инвестиций", — указал Верников.

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