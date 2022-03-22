МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Курс рубля за последние две недели стабилизировался в диапазоне 105-120 рублей за доллар. В целом это стало возможно во многом из-за того, что Московская биржа остается закрытой, и в меньшей степени из-за появления на прошлой неделе некоторого оптимизма из-за возможного прогресса в переговорах Украины и России, который, впрочем, никак не подтвержден. Об этом рассказал агентству "Прайм" аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. Эксперт рассказал, могут ли США "обнулить" все доллары в России

Он считает, что в целом первичный шок прошел, а внутренний рынок стабилизировался, хоть и находится под толстым слоем из запретов и ограничений — но именно потому, что многие из операций с валютой запрещены, биржевой курс рубля не может адекватно отражать спрос и состояние валюты на мировых рынках, отметил аналитик.

"Некоторую поддержку рублю оказал тот факт, что США "позволили" выплатить купонные платежи по российским гособлигациям, разморозив для этого $117,2 млн, тем самым предотвратив технический дефолт России. Сохранение ЦБ РФ ключевой ставки на уровне в 20% годовых, возможно, также сыграло роль, однако экономические механизмы сейчас имеют явно более "короткий рычаг", нежели геополитические решения конкретных людей", — объяснил Маслов. Экономист назвал "точку невозврата", когда доллару начнут искать замену

По мнению аналитика, хотя на данный момент российская валюта и торгуется немногим выше 100 рублям за доллар на бирже, но говорить о "красной линии" сейчас довольно опрометчиво. История показывает, что в аналогичных ситуациях (таких как кризис в Чили, или во многих странах Средней Азии и Северной Африки) курс значительно падал, как только открывалась биржа. Также стоит понимать, что эффект от санкций покажет себя в полной мере через несколько месяцев, как до этого было в 2014-2015 годах. Поэтому, по мнению Маслова, "красную линию" установить можно только на ближайшие дни и скорее это будет диапазон в 105-120 рублей за доллар.